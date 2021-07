Alt gigant auto german, Daimler (Mercedes), care a participat la aceasta intelegere si care a dezvaluit existenta acesteia, nu a fost sanctionat.Cele trei grupuri au "incalcat regulile UE referitoare la practici anticoncurentiale, concentrandu-se asupra dezvoltarii tehnice in domeniul epurarii emisiilor de oxid de azot", precizeaza intr-un comunicat Comisia.In dosar sunt vizate, de asemenea marcile de lux Audi si Porsche - filiale Volkswagen.Acest dosar nu are legatura cu scandalul Dieselgate, dezvaluit in 2015, in care VW - primul producator european - a recunoscut faptul ca a trucat motoare pentru a ocoli norme impotriva poluarii.Volkswagen, BMW si Daimler (Mercedes) "s-au intalnit in mod frecvent in cadrul unor reuniuni tehnice, pentru a discuta despre dezvoltarea tehnologiei reducerii catalitice selective (SCR), care elimina emisiile nocive de oxid de azot (NOx) din gazele de esapament ale masinilor cu motor diesel, prin injectarea ureii (cunoscuta sub numele de AdBlue)", precizeaza Comisia."In cursul acestor reuniuni, timp de peste cinci ani, producatorii de automobile s-au concertat" cu scopul de a nu depolua mai mult decat prevad reglementarile, denunta CE.Aceste grupuri "detineau tehnologia necesara unei reduceri a emisiilor nocive sub nivelul legal prevazut de normele UE privind emisiile. Insa ele au evitat s-si faca concurenta si nu au folosit intregul potential al acestei tehnologii pentru a merge mai departe de nivelul epurarii prescris legal", a denuntat intr-o conferinta de presa comisarul european insarcinat cu Concurenta Margrethe Vestager.Daimler, care a decis sa dezvaluie intelegerea, a primit o imunitate totala si a evitat astfel o amenda in valoare de 727 de milioane de euro. ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana amendeaza BMW si Volkswagen cu 875 de milioane de euro. Ce reguli au incalcat grav " pe Ziare.com