Comisia Europeana a prezentat un plan pentru ridicarea treptata a masurilor de izolare

"Desi ne aflam inca in faza critica a mentinerii sub control a pandemiei, masurile extraordinare pe care statele membre si UE au fost nevoite sa le ia dau rezultate. Datorita lor a fost incetinita raspandirea virusului si s-au salvat mii de vieti omenesti. Numai ca aceste masuri, precum si incertitudinea pe care o aduc, au costuri uriase pentru populatie, societate si economie si nu pot dura la infinit", arata CE.In timp ce masurile de izolare sunt ridicate treptat, este necesar sa se planifice strategic redresarea, sa se revitalizeze economia si sa se revina la o crestere durabila. Este vorba inclusiv despre facilitarea dublei tranzitii catre o societate digitala si totodata mai verde si valorificarea invatamintelor desprinse din criza actuala pentru asigurarea pregatirii si a rezilientei UE."Foaia de parcurs a Comisiei prezinta recomandarile concrete pe care statele membre ar trebui sa le ia in considerare atunci cand planifica ridicarea masurilor de izolare: Este indicat sa se actioneze pas cu pas: masurile ar trebui sa fie retrase in mai multe etape, lasandu-se suficient timp intre acestea pentru a evalua impactul masurilor", mentioneaza CE.De asemenea, masurile generale ar trebui sa fie inlocuite treptat cu masuri specifice."De exemplu, protejarea grupurilor celor mai vulnerabile pe o perioada mai indelungata; facilitarea reluarii treptate a activitatilor economice necesare; intensificarea curatarii si dezinfectarii periodice a terminalelor de transport, a magazinelor si a locurilor de munca; inlocuirea regimurilor de stare generala de urgenta cu interventii precis directionate din partea guvernelor, astfel incat sa se asigure transparenta si responsabilitatea democratica", spun reprezentantii CE.Controalele la frontierele interne ar trebui sa fie eliminate in mod coordonat, adauga ei."Restrictiile de calatorie si controalele la frontiera ar trebui sa fie eliminate odata ce se atinge un grad suficient de convergenta intre situatia epidemiologica a regiunilor frontaliere. Redeschiderea frontierelor externe ar trebui sa aiba lo ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana a prezentat un plan pentru ridicarea treptata a masurilor de izolare " pe Ziare.com