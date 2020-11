Potrivit publicatiei austriece oe24.at, intr-o fotografie postata pe Instagram, teroristul apare tinand in mana doua arme similare celor folosite in atacul terorist din Viena. In alte fotografii ar fi postat un slogan al ISIS si munitie. Presa austriaca mai arata ca in ziua atacului, teroristul ar fi trimis mai videoclipuri cu atacul asupra "Charlie Hebdo" catre doi prieteni.Florian Klenk, redactorul-sef al ziarului Falter, a spus ca este vorba despre un tanar de 20 de ani, nascut in anul 2000 in Viena din parinti de origine albaneza, veniti in Austria din Macedonia de Nord, scrie Digi24.ro.Tanarul era monitorizat de politie pentru ca se numara printre cei 90 de cetateni austrieci care au vrut sa plece in Siria pentru a lua parte la razboi de partea ISIS. Potrivit sursei citate, el a fost impiedicat sa plece, dar politia nu a crezut ca poate organiza un atac terorist acasa.Viena a intrat in alerta luni seara dupa ce mai multi suspecti inarmati cu pusti au inceput sa traga pe Seitenstettengasse in jurul orei locale 20.00 (21.00 - ora Romaniei). Focuri de arma au fost trase in sase locuri diferite din Viena. Trei civili si un terorist fost omorati, iar 15 persoane au fost ranite.Ministrul austriac de interne, Karl Nehammer, a declarat ca atacul terorist de la Viena a fost "un atac asupra valorilor noastre si o incercare complet inutila de a ne slabi societatea democratica sau de a o diviza". "Nu toleram acest lucru in niciun fel sau de la nimeni", a spus Nehammer, citat de CNN. ...citeste mai departe despre " Cine este teroristul impuscat in schimbul de focuri din Viena. I-a jurat credinta, pe Instagram, sefului ISIS " pe Ziare.com