Cetatenii din SUA si Rusia ar putea avea in continuare interdictie de intrare in UE din cauza coronavirusului

Comisia Europeana a recomandat ca statele membre sa isi mentina granitele inchise pentru cetatenii din afara UE cel putin pana in iulie, insa in prezent lucreaza la o abordare care sa inlocuiasca aceasta interdictie generala cu recomandari adaptate pentru fiecare tara in parte.Diplomatii UE s-au intalnit miercuri pentru a discuta despre acest subiect. Conform unor surse UE, numarul infectiilor la 100.000 de locuitori in ultimele doua saptamani ar urma sa fie un criteriu important.Pragul maxim ar putea fi stabilit la 16 la 100.000, a relatat anterior New York Times, iar unii oficiali ai UE au confirmat, desi indicele ar putea fi mai mare. Aceasta este in prezent media din UE, potrivit unor surse diplomatice.Alte criterii precum un trend al infectiilor stabil sau in declin au fost de asemenea discutate. Discutiile sunt in desfasurare si ar urma sa continue vineri.Majoritatea tarilor UE si de asemenea multe state africane au o rata a infectiilor de sub 20, conform unei analize a ultimelor doua saptamani publicate marti de Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor. La fel si Canada Turcia si China Insa Brazilia, Peru si Arabia Saudita au peste 120 de cazuri la 100.000 de persoane, in timp ce in SUA, Rusia si Africa de Sud, rata este intre 60 si 120.