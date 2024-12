Cetatenii din statele UE vor avea nevoie de documente speciale pentru a locui si munci in Marea Britanie

Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene stabiliti in Marea Britanie vor avea nevoie de documente pentru a avea dreptul de a ramane pe teritoriul Regatului Unit, a anuntat luni ministrul britanic de Interne, Amber Rudd.

Amber Rudd a facut declaratia in fata membrilor Camerei Comunelor, unde a explicat ce va presupune iesirea din Uniune a Regatului Unit pentru unii dintre strainii stabiliti aici, potrivit BBC.

Opozitia laburista a vrut sa stie cum va fi posibil ca angajatorii si proprietarii apartamentelor inchiriate sa faca distinctia intre strainii care au dreptul de a locui si de a munci in Marea Britanie si cei care au ajuns in regat dupa intrarea in vigoare a restrictiilor ce ar interveni dupa Brexit.

Inainte de Brexit, Marea Britanie a inregistrat un numar-record de imigranti. 10% provin din Romania

