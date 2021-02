Cele mai puternice companii de ciocolata din lume, acuzate de sclavie. Mii de copii ar fi fost exploatati pe plantatiile de cacao

Potrivit Digi 24, care citeaza The Guardian, producatorii Nestle , Mars, Hershey, Cargill, Olam, Barry Callebaut si Mondelez au fost numiti inculpati intr-un proces intentat la Washington DC de International Rights Advocates (IRA), o asociatie pentru drepturile omului, in numele a opt fosti copii sclavi, fortati sa lucreze fara plata pe plantatiile de cacao din tara vest-africana.Reclamantii, toti originari din Mali si care acum sunt adolescenti, solicita despagubiri pentru munca fortata si pentru suferinta emotionala suferita si compensatii suplimentare pentru supraveghere neglijenta si imbogatirea nedreapta a celor sapte producatori de ciocolata.Conform presei internationale, plantatiile din Coasta de Fildes produc aproape jumatate din oferta globala de cacao, un ingredient de baza al ciocolatei.Acuzatiile copiilor care sustin ca au fost exploatatiUna dintre acuzatiile cele mai grele din timpul procesului este ca inculpatii, in ciuda faptului ca nu detin fermele de cacao in cauza, "au profitat cu buna stiinta" de munca ilegala a copiilor.Toti cei opt reclamanti descriu ca au fost recrutati in Mali prin inselaciune, inainte de a fi traficati peste granita catre fermele de cacao din Coasta de Fildes. Acolo, copiii spun ca au fost obligati sa munceasca pentru cativa ani fara plata, fara documente si fara sa aiba idee unde se aflau sau cum sa se intoarca la familiile lor.Potrivit avocatilor unul dintre copii avea doar 11 ani cand un localnic din orasul sau natal i-a promis ca va lucra pe Coasta de Fildes pentru 25.000 franci CFA (34 lire sterline) pe luna. Documentele legale sustin insa ca baiatul a lucrat doi ani fara a fi platit vreodata, aplicand adesea pesticide si erbicide fara sa poarte imbracaminte de protectie."Nu avem toleranta pentru munca copiilor in productia de cacao. Copiii apartin scolii. Ei merita conditii de viata sigure si acces la o nutritie buna", au transmis oficialii companiei Cargill.Pe de alta parte, Nestle a spus ca procesul "nu avanseaza obiectivul comun de a pune capat muncii copiilor in industria de cacao" si a adaugat, "munca copiilor este inacceptabila si merge i ...citeste mai departe despre " Cele mai puternice companii de ciocolata din lume, acuzate de sclavie. Mii de copii ar fi fost exploatati pe plantatiile de cacao " pe Ziare.com