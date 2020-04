Cearta pe bani s-a prelungit pana tarziu in noapte: Dupa 16 ore, statele UE n-au cazut de acord asupra strategiei post-epidemie

Dificultatile sunt generate de diferenta de viziune intre statele din nordul continentului si cele din sud, acestea din urma solicitand un efort financiar fara precedent cu pretul asumarii unei datorii comune (asa numitele coronabonduri), informeaza agentiile de presa internationale.Reuniunea in sistem videoconferinta, inceputa la ora 16:30 (14:30 GMT), a fost reluata la 22:00 GMT, dupa mai multe ore de intrerupere in timpul carora au avut loc numeroase discutii in format restrans in incercarea de a se iesi din impas."Dupa 16 ore de discutii ne-am apropiat de un acord, dar nu suntem inca acolo. Am suspendat Eurogrup si vom continua maine", a anuntat miercuri dimineata presedintele Eurogrup, Mario Centeno, care a mai spus ca negocierile vor fi reluate joi.Reuniunea reprezinta un test decisiv pentru unitatea celor 27 de state membre, care nu isi pot permite sa faca dovada, inca o data, de absenta unei viziuni comune dupa esecul summit-ului sefilor de stat si de guvern consacrat crizei, care a avut loc pe 26 martie.Raspunsul european la pandemie urmeaza sa se orienteze pe trei axe principale: pana la 240 de miliarde de euro de imprumuturi din fondurile de rezerva ale zonei euro, un fond de garantii pentru companii si sprijin pentru somajul partial.Dar tarile cele mai afectate de pandemie, in special Italia , continua sa solicite, suplimentar, crearea unui instrument comun de datorie, sub forma unor euro-obligatiuni denumite deseori coronabonduri sau eurobonduri, destinat relansarii economiei dupa incheierea crizei.Printre aceste tari se numara si Spania Luxemburg si Irlanda "Eurobondurile reprezinta un raspuns serios si adaptat", a insistat luni seara premierul italian Giuseppe Conte, a carui tara este cea mai afectata de pandemia COVID-19 (peste 17.127 de morti).Statele din nordul Europei, in special Germania si Olanda , s-au opus Italiei, sustinuta de Spania, ceea ce a determinant esecul summit-ului din 26 martie.Detalii aici - Planul UE pentru reactivare economica a esuat, dupa ce Germania si Olanda au refuzat sa imparta costurile crizei COVID-19Mutualizarea datoriei (impartirea poverii financiare) reprezinta o linie rosie pentru Berlin si Haga, care refuza sa se angajeze intr-un imprumut comun cu ...citeste mai departe despre " Cearta pe bani s-a prelungit pana tarziu in noapte: Dupa 16 ore, statele UE n-au cazut de acord asupra strategiei post-epidemie " pe Ziare.com