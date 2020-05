Ce tari europene si-au deschis granitele inaintea sezonului estival (Grafic)

Acum, toata lumea se intreaba unde poate circula fara restrictii. Aproape fiecare tara are propriile reguli in vigoare si calendarul propriu pentru relaxarea masurilor si primirea turistilor, atat de la vecinii sai din UE , cat si din afara.Daca planuiti sa va petreceti concediul in UE, e bine de stiut ca granitele externe ale blocului sunt inchise pana pe 15 iunie, dar asta se aplica numai daca sunteti cetatean non-UE care vine dintr-o tara non-UE.Totusi, lucrurile se schimba de la o zi la alta in contextul actual, asa ca Euronews a facut o trecere in revista a tarilor care si-au deschis deja granitele pentru turisti.Austria si-a inchis granitele terestre cu Germania Elvetia , Liechtenstein, Slovacia si Republica Ceha.Viena intentioneaza sa-si redeschida complet frontiera cu Germania pe 15 iunie. Cancelarul Sebastian Kurz a declarat ca este optimist si ca intelegeri similare cu alte tari vecine pot fi luate saptamana aceasta.Cine vrea sa ajunga in Austria cu avionul trebuie sa prezinte un certificat medical care atesta ca nu are COVID-19. Acest document nu trebuie sa fie mai vechi de 4 zile.Totodata, momentan este interzis accesul cetatenilor care provin din tari din afara Spatiului Schengen.Granitele Belgiei sunt inchise, iar tara a interzis calatoriile neesentiale in strainatate.Bulgaria urmeaza sa deschida granitele cu Serbia si Grecia incepand cu 1 iunie.CroatiaCroatia si-a redeschis granita cu Slovenia la jumatatea lunii mai si urmeaza sa faca acelasi lucru cu Austria, Republica Ceha, Ungaria si Slovacia pe 29 mai.Oamenii care sosesc in tara sunt rugati sa se autoizoleze timp de 14 zile daca au descoperit ca au intrat in contact cu cineva infectat cu COVID-19.Cipru a prezentat planurile pentru reluarea treptata a zborurilor comerciale incepand de luna viitoare. Totusi, este vorba despre un numar redus de tari, cele care prezinta rate mici de infectie cu noul coronavirus.Ministrul Transporturilor, Yiannis Karousos, a declarat ca zborurile vor incepe in doua faze - prima de la 9 iunie, iar a doua din 20 iunie - din doua grupuri de tari selectate de un organism consultativ de experti medicali.Primul grup este format din Grecia, Malta , Bulgaria, Norvegia , Aust ...citeste mai departe despre " Ce tari europene si-au deschis granitele inaintea sezonului estival (Grafic) " pe Ziare.com