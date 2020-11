Marturiile romanilor prinsi in mijlocul atacurilor din Viena: "Oamenii au inceput sa fuga incotro au vazut cu ochii"

Actele de cruzime au fost comise de atacatori in sase locatii diferite, spun autoritatile. Pentru siguranta lor, locuitorii Vienei au fost avertizati sa ramana in case pana cand operatiunea antitero de amploare va lua sfarsit. Centrul orasului a intrat sub asediu dupa ce alarma a fost data in jurul orei 8 seara. Atunci au inceput sa curga apelurile disperate ale martorilor catre serviciul de urgenta.Anuntau, intr-o prima faza, un atac armat la o sinagoga. Lacasul de cult era inchis in acel moment. Totusi, agentul care il pazea a cazut prada gloantelor, relateaza Stirile Pro TV . Sursa citata prezinta marturiile unor romani care locuiesc in Viena, care povestesc cum s-a intamplat totul.Liviu Ionce, asistent medical stabilit in Viena: "S-a deschis focul unui politist care era acolo, dar si persoanele de pe terase spun ca s-a tras asupra lor."Andi Radiu, jurnalist stabilit in Viena: "Zona interioara a orasului, vorbim de centrul orasului, unde au fost cele 6 locuri unde au fost schimburi de focuri, unde au fost ranitii si mortii s-a creat un fel de zona de triaj pentru a se putea clasifica persoanele ranite in functie de gravitatea ranilor si de urgentele care sunt. Din cauza atacului centrul Vienei este inconjurat e politie, transportul public oprit in toata zona, practic centrul Vienei este sigilat."Schlomo Hofmeister, rabin: "Cand am auzit mai multe impuscaturi afara, m-am uitat pe fereastra si l-am vazut pe atacator alergand in diferite baruri si restaurante aflate pe strada noastra. Oamenii au inceput sa fuga incotro au vazut cu ochii, dar in spatele lor erau unul sau doi atacatori care i-au urmarit pe toata strada."Fiind ultima noapte inainte ca resturantele si barurile sa se inchida pentru o luna in Austria, localurile erau destul de animate. O parte dintre clienti au devenit tinte vii pentru atacatori.Schlomo Hofmeister, rabin: "A fost o noapte calda, au fost in jur de 20 de grade Celsius, asa ca oamenii stateau afara la terase. Dar atacatorul a tras direct in ei. Armele erau de calibru mare. Numai in fata cladirii noastre s-au tras in jur de 100 de gloa ...citeste mai departe despre " Marturiile romanilor prinsi in mijlocul atacurilor din Viena: "Oamenii au inceput sa fuga incotro au vazut cu ochii" " pe Ziare.com