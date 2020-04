Ce masuri au inceput sa ia tarile pe perioada crizei Covid-19

opinie ey

bonificatia pentru plata anticipata a impozitului pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor;

amanarea platii TVA in vama pentru importatorii de kituri de testare, medicamente si echipamente de protectie pentru COVID-19;

amanarea de la 31 martie, la 30 iunie 2020, a termenului de plata pentru impozitul pe cladiri, pentru impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport, precum si a termenului pentru acordarea bonificatiei pentru plata anticipata;

nu se vor calcula dobanzi si penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale scadente dupa data intrarii in vigoare a OUG 29/21.03.2020, neachitate pana la expirarea unui termen de 30 de zile de la data incetarii starii de urgenta, respectiv 16 mai 2020;

modificarea valorii platilor partiale anticipate pentru contribuabilii care declara impozitul pe profit anual - Art. VIII din O.U.G. nr. 29/2020. Contribuabilii pot efectua platile partiale datorate in anul 2020 la valoarea profitului calculat pe primul trimestru al anului curent;

indemnizatiile de somaj tehnic se vor putea deconta din bugetul asigurarilor de somaj, in limita a 75% din castigul salarial mediu brut (5.429 lei), pentru angajatorii care reduc sau intrerup temporar activitatea total sau partial pe perioada starii de urgenta;

zile libere acordate parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, pentru toate zilele lucratoare de pe durata starii de urgenta cu o indemnizatie de 75% din salariul brut lunar, dar nu mai mare de 75% din salariul mediu brut lunar la nivel national;

ajutor pentru IMM-uri sub forma de amanari la plata pentru serviciile de utilitati: electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si internet si plata chiriei precum si garantii de stat pentru credite si alte granturi.

In acest context, statele din intreaga lume sunt fortate sa vina cu masuri concrete care sa ajute companiile si sa le ghideze printr-un plan de actiune prompt.Masurile intreprinse de Romania par sa fie destul de similare cu cele luate la nivelul altor state membre ale Uniunii Europene.In analiza sunt luate in considerare cateva dintre ele, cu mentiunea ca fiecare dintre tarile prezentate mai jos implementeaza si alte masuri, unele deja anuntate si publicate, altele la care inca se lucreaza la clarificari si reglementari.a anuntat implementarea unei scheme de ajutor de stat ce ar urma sa ofere 4 miliarde de euro pentru companiile care si-au diminuat veniturile ca urmare a pandemiei. Se are in vedere si implementarea unei scheme de finantare a companiilor cu operatiuni in Austria.S-a adoptat masura posibilitatii reducerii programului de lucru la 10% din timpul de lucru anterior (deci pana la 90%) pe parcursul a 3 luni. Angajatul are dreptul la continuitatea remunerarii, in valoare de 80 pana la 90% din remuneratia neta anterioara (rata neta de compensare), care trebuie platita de angajator.Cu toate acestea, angajatorul suporta doar costurile pentru orele efectiv lucrate in timpul muncii de scurta durata (de exemplu, daca angajatul lucreaza doar 10%, angajatorul suporta costuri in valoare de 10% din rata neta de compensare).Suma reprezentand diferenta dintre plata pentru orele lucrate si rata neta de compensare va fi compensata de AMS (Agentia Nationala a Fortei de Munca). Astfel, exista un sprijin financiar puternic din partea AMS, care va ajuta angajatorul sa mentina contractele de munca.Sia anuntat o serie de masuri in contextul pandemiei, mai exact, contribuabilii pot solicita o extensie pentru depunerea declaratiilor privind impozitul pe profit sau acestia pot solicita anumite modalitati de plata pentru impozitele aferente.Similar cu masurile implementate de alte state, nu se vor percepe sanctiuni pentru depunerea cu intarziere a declaratiilor de TVA. O alta masura importanta este aceea a reducerii contributiei sociale la nivel de angajator cu 2,6%, masura ce va fi pusa in aplicare cel tarziu la 1 iunie 2020 si va fi valabila pana la 31 decembrie 2020.ofera, la randul ei, amanari de la plata taxelor si a contributiilor sociale, precum si credite fiscale pentru intreprinderile afectate (reducerea suplimentara a impozitelor pentru intreprinderile afectate direct). De asemenea, ofera sume de bani pentru IMM-uri si a fost anuntata si intentia de a se asigura plati catre angajatii care nu pot lucra de acasa.asigura imprumuturi de pana la 1 miliard de euro care pot fi accesate pe o perioada mai mare de 5 ani, fie sub 5 ani sau pe o perioada nespecificata, de companii mari, IMM-uri si persoane fizice autorizate, imprumutul maxim echivaland cu 25% din veniturile din 2019 sau de doua ori costurile cu personalul, luand in considerare necesitatile de finantare pe o perioada de 18 luni pentru companiile mici si mijloci si de 12 luni pentru companiile mari. In ceea ce priveste salariatii, statul ofera finantare de pana la 67% din salariul net si sunt impuse plafoane pentru angajatii cu salarii mari., tara cea mai afectata de pandemie, a autorizat un moratoriu care vizeaza inclusiv ipotecile. Ofera asistenta pentru plata serviciilor si a adoptat amanarea tuturor platilor pentru utilitati (apa, gaz si electricitate) pana la 30 aprilie. In plus, dobanda pentru IMM-uri este redusa timp de 12 luni si se are in vedere amanarea platii taxelor.a propus amanarea platii impozitelor, fara sa perceapa penalitati pentru neplata in perioada urmatoare. In anumite situatii, penalitatea de declarare cu intarziere este redusa de la 4% sau 8% (cazuri speciale), la 0,01%. Pentru companiile cele mai afectate, cele care au o reducere a cifrei de afaceri mai mare de 20%, sunt oferite fonduri ce acopera pana la 90% din salariile angajatilor (in functie de reducerea cifrei de afaceri). Acest ajutor de stat este disponibil pe o perioada de 3 luni, cu optiunea de a se putea prelungi cu inca 3 luni. Bugetul de stat este majorat de la 400 de milioane de euro, la 1,5 miliarde de euro.a introdus o linie de credit in valoare de 3 miliarde de euro pentru companiile afectate de COVID 19 (o companie poate beneficia de pana la 1,5 milioane de euro). Companiile afectate de criza, care nu isi concediaza angajatii, pot declansa o disponibilizare simplificata, mai exact angajatii vor primi 2/3 din salariu (70% platite de stat si 30% de catre angajator).a introdus un plan de stimulare a economiei ce are un buget de 18,23 miliarde de euro si a suplimentat bugetele administratiilor locale (1 miliard de euro) si ale serviciilor sociale (25 miliarde de euro). In plus, s-au introdus amanari de 3 luni la plata impozitelor. Pentru sectorul turistic este prevazut un buget de 400 milioane de euro.Din Spatiul Economic European,a introdus o masura referitoare la impozitul pe profit, astfel incat companiile care inregistreaza pierderi in 2020 le pot compensa cu profiturile din 2018 sau 2019. S-a amanat data la care se face plata celei de-a doua transe a impozitului pe profit, din 15 aprilie 2020, pana la 1 septembrie 2020 si plata contributiei de securitate sociala a angajatorilor, din 15 mai, pana pe 15 august 2020. Alte masuri avute in vedere vizeaza TVA, si anume reducerea temporara a cotei de TVA pentru transportul de calatori, cazare si muzee (de la 12% la 8%, pana la 31 octombrie 2020) si amanarea datei pentru plata TVA (din 14 aprilie, pentru 10 iunie). In plus, s-a introdus o schema de garantii de stat pentru noi imprumuturi bancare pentru intreprinderile mici si mijlocii care sufera pierderi ca urmare a Covid-19. Zilele platite pentru ingrijirea copiilor mici sunt dublate la 20 de zile (angajatorii trebuie sa plateasca 3 zile, iar statul plateste restul).Sia implementat o serie de masuri asemanatoare precum:Observam astfel ca statele europene ofera sume importante pentru a sprijini companiile in dificultate si, suplimentar, vedem si alte masuri care au scopul de a minimiza riscul unei crize economice (amanarea platii taxelor, neperceperea de dobanzi si penalitati de intarziere, reduceri temporare de taxe, masuri pentru cele mai afectate sectoare, somaj tehnic).Desi, in acest moment, cel mai important lucru este sa fim sanatosi, nu trebuie sa ignoram faptul ca aceasta pandemie va afecta nu numai fizicul, ci si moralul societatii.De aceea, trebuie sa venim cu solutii fiabile, iar pentru a le avea este important sa fie pastrat in continuare un dialog constant intre principalii jucatori: autoritati, mediul de business si asociatiile profesionale. Si, in acelasi timp, sa urmarim care sunt masurile pe care statele lumii le gandesc pentru perioada de dupa criza.