Carrefour, la un pas sa fie preluat de canadienii de la Alimentation Couche-Tard. Guvernul francez se opune

Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire a declarat miercuri seara ca pandemia de COVID-19 a demonstrat importanta controlului intern asupra aprovizionari cu alimente. In timpul izolarii atat Carrefour cat si alte grupuri de distributie s-au confruntat cu o crestere exploziva a cererii, in conditiile in care consumatorii au golit pur si simplu rafturile pentru unele produse."Din acest punct de vedere, ideea ca grupul Carrefour sa fie preluat de un competitor strain, la prima vedere, nu sunt in favoarea unei astfel de tranzactii", a spus Bruno Le Maire pentru postul de televiziune France 5. Le Maire a mentionat si aspectele care tin de locurile de munca drept un motiv pentru care se opune unei preluari, avand in vedere ca in Franta Carrefour este un important angajator.Lantul canadian de magazine de proximitate Alimentation Couche-Tard Inc. a dezvaluit miercuri ca analizeaza o posibila preluare a grupului francez de distributie Carrefour SA, prezent si pe piata din Romania Couche-Tard a precizat ca ofera 20 de euro pentru fiecare actiune Carrefour, iar o posibila preluare ar permite grupului canadian sa isi extinda prezenta in Europa , unde grupul francez are peste 2.800 de supermarketuri si 703 hypermarketuri, precum si in America Latina, unde Carrefour are magazine in Argentina si Brazilia Carrefour, companie care opereaza o gama larga de magazine, de la mici magazine de proximitate pana la hypermarketuri, are aproximativ 105.000 de angajati in Franta, ceea ce face din posibila preluare a acestei companii un subiect sensibil pentru autoritatile de la Paris. Franta s-a opus si in trecut la preluarea companiilor sale de tip blue-chip de catre firmele din strainatate.De exemplu, in 2005 politicienii francezi s-au opus la incercarea grupului american PepsiCo Inc. de a prelua Danone SA, iar mai recent achizitionarea operatiunilor din domeniul energetic ale Alstom SA de catre grupul american General Electric Co. a fost aprobata numai cu conditii stricte.In Romania, Grupul Carrefour ofera clientilor sai multiple posibilitati de a face cumparaturi, atat in cele peste 370 de magazine din tara, cat si prin portalul unic www.carrefour.ro si platforma Bringo, dis ...citeste mai departe despre " Carrefour, la un pas sa fie preluat de canadienii de la Alimentation Couche-Tard. Guvernul francez se opune " pe Ziare.com