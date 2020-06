Care este cel mai eficient tratament in lupta cu coronavirusul. In ce stadiu se afla vaccinul impotriva COVID-19 si cat va costa

Pana acum, a fost testata si intens dezbatuta eficacitatea, in tratarea COVID-19, a unor medicamente (anti-virale, sau steroizi) deja existente.Dexametazona -un medicament ieftin si disponibil pe scara larga, este un steroid utilizat in mod normal pentru a trata reactiile alergice, precum si artrita reumatoida si astmul.Saptamana aceasta, o echipa de cercetatori care cauta tratamente COVID-19 a spus ca dexametazona a redus decesele printre bolnavii in stare critica, cu o treime in comparatie cu celelalte tratamente incercate pana acum.Guvernul britanic a spus imediat ca pacientii vor incepe sa primeasca dexametazona, primul medicament care a dovedit ca reduce mortalitatea, in cazurile COVID-19.Nu este, totusi, un glont de argint: in timp ce cercetatorii considera ca dexametazona ar putea salva viata unui pacient din opt aflati pe ventilatoare, s-a dovedit ca are doar mici beneficii clinice in cazurile mai putin grave.Totusi, se poate afirma ca steroizii sunt cu certitudine o speranta in tratamentul coronavirusului.Remdesivir -un medicament antiviral, destinat initial in tratarea Ebola, folosit apoi si in tratamentul altor virusuri ARN, greu de invins (prinre care MERS, SARS si alte coronavirusuri), a dovedit castiguri marginale in lupta cu COVID-19.Cel putin doua studii majore, din SUA, au aratat ca remdesivir poate reduce durata sederii la spital pentru pacientii cu COVID-19.Cercetarile publicate in jurnalul principal New England Journal of Medicine au demonstrat ca injectiile cu remdesivir au accelerat recuperarea pacientului, in comparatie cu un placebo.Astfel, Washingtonul a autorizat utilizarea de urgenta a medicamentului, la data 1 mai. La scurt timp, mai multe natiuni asiatice, inclusiv Japonia si Coreea de Sud, au inceput sa aministreze remdesivir pacientilor cu COVID.Desi notabile, efectele medicamentului nu par, totusi, miraculoase: in medie, nu a facut decat sa scurteze spitalizarea pacientilor, de la 15, la 11 zile.Un studiu publicat in The Lancet concluzioneaza ca nu a gasit "niciun beneficiu clinic semnificativ" in tratarea pacientilor infectati cu coronavirus, cu remdesivir.Hidroxiclorochina -un medicament folosit impotriva malariei, precum si ca antireu ...citeste mai departe despre " Care este cel mai eficient tratament in lupta cu coronavirusul. In ce stadiu se afla vaccinul impotriva COVID-19 si cat va costa " pe Ziare.com