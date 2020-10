Situatia din spitale va determina daca va fi sau nu impus un nou lockdown, a spus Kurz."Nicio tara din lume nu ar permite ca sistemul sau de terapie intensiva sa fie depasit", a adaugat el.Posibila suprasolicitare a sistemului de sanatate este o cerinta legala pentru impunerea unui lockdown, in Austria Duminica, in Austria au intrat in vigoare o serie de restrictii in vederea incetinirii raspandirii coronavirusului, intre care limitarea la sase persoane a numarului de persoane care pot participa la reuniuni private in interior si la 12 in exterior, respectiv la 1000 in interior, 1500 in exterior in cazul evenimentelor mai mari. De asemenea, a crescut numarul zonelor publice unde masca este obligatorie.Sambata, autoritatile sanitare din aceasta tara cu 8,5 milioane de locuitori au anuntat ca numarul de infectari inregistrate in decurs de 24 de ore a crescut la nivelul record de 3614, numarul total al cazurilor de contaminare inregistrate de la inceputurile pandemiei ajungand la 79.770. In spital se aflau sambata 1002 persoane si 172 in unitati de terapie intensiva. ...citeste mai departe despre " Cancelarul austriac Kurz ameninta cu un al doilea lockdown, ca ultima solutie pentru a opri cresterea cazurilor de contaminare cu COVID " pe Ziare.com