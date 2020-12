Cele doua tari discuta un mecanism punte, care le va permite sa elimine temporar tarifele, transmite Reuters citand surse apropiate situatiei.Acesta va fi probabil sub forma unui memorandum de intelegere, pe care Ottawa il poate conveni fara sa aiba nevoie de acordul Parlamentului.Boris Johnson se plange ca negocierile pentru Brexit sunt "dificile": "Usa noastra este deschisa", dar UE "sa vina cu ceva"Acest lucru inseamna ca partile implicate pot evita impunerea reciproca de tarife, atunci cand Marea Britanie iese din UE pe 31 decembrie.Canada si Marea Britanie au incheiat un acord comercial pe 21 noiembrie, pentru a proteja schimbul de bunuri care are un volum de 29 de miliarde de dolari canadieni (22,7 miliarde dolaari americani).Britanicii si europenii mai au doar "cateva ore" la dispozitie pentru a incheia un acord post-Brexit. Oficial: UE va instala bariere daca britanicii refuza sa-si adapteze legislatia standardelor europeneInsa, Camera Comunelor din Canada a incheiat sesiunea de toamna pe 21 decembrie fara sa aprobe acordul, ceea ce inseamna, teoretic, ca cele doua tari vor incepe sa isi impuna reciproc tarife pe exporturi, de la 1 ianuarie."Ar trebui sa fie anuntat ceva in urmatoarele zile. Este vorba despre continuitate, companiile nu vor plati tarife", a spus una dintre surse.O a doua sursa a spus ca discutiile decurg foarte bine si a exclus la rindul ei introducerea de tarife.Camera Comunelor din Canada isi va relua activitatea pe 25 ianuarie.Citeste si:VIDEO Sute de TIR-uri stau la coada pentru a intra in Marea Britanie, in perspectiva unui Brexit fara acord comercialCum va afecta Brexitul Romania : de la taxe mai mari, pana la firme care vor da faliment ...citeste mai departe despre " Canada si Marea Britanie ar putea semna un acord ce va asigura comertul liber intre cele doua tari, dupa Brexit " pe Ziare.com