Premiera in Europa. Campanie masiva de testare rapida: peste un milion de oameni au fost testati intr-o zi

Sambata au fost testati peste 1 milion de oameni, autoritatile afirmand ca vor sa testeze majoritatea persoanelor cu varste de peste 10 ani, din cei 5,5 milioane de cetateni slovaci.Operatiunea este urmarita de alte tari care cauta solutii de incetinire a raspandirii noului coronavirus si de evitare a suprasolicitarii sistemelor de sanatate.Peste 40.000 de medici si echipe de suport, formate din soldati, politie, lucratori administrativi si voluntari au fost recrutati la circa 5.000 de centre pentru administrarea testelor rapide cu antigen.Dintre cele 828.518 persoane testate pana simbata la pranz, 7.947 au fost pozitive, a declarat ministrul Apararii, Jaroslav Nad, intr-o conferinta de presa."Am depasit 1 milion de persoane interesate de test (pana la ora 15:00 GMT), iar interesul oamenilor continua", a spus Nad, adaugand ca in acest weekend ar putea fi testati peste 3 milioane de oameni.Premierul Igor Matovic a spus ca spera ca planul va identifica si plasa in carantina suficienti oameni pentru a evita o carantina stricta la nivel national.Testarea este gratuita si voluntara, dar guvernul va plasa in carantina persoanele care nu participa, interzicandu-le sa mearga la serviciu.Testele cu antigen dau rezultatul in numai 15-30 de minute, dar sunt mai putin sigure decat cele care folosesc metoda PCR.Oponentii metodei fac referire la un studiu din Cehia potrivit caruia testele cu antigen detecteaza numai 70% din infectiile detectate cu testele PCR. Guvernul a afirmat in schimb ca merita sa faca testele chiar si cu acest nivel de acuratete.Sambata, Slovacia a raportat 2.573 de cazuri de Covid-19, identificate cu teste PCR, totalul ajungand la 57.664 si la 219 morti.