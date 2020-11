Italia: Camera Deputatilor aproba o lege pentru a proteja comunitatea LGBT. Opozitia de dreapta protesteaza

''Este un mare pas inainte impotriva discriminarii, urii si violentei'', a scris pe Twitter initiatorul actului normativ, deputatul Alessandro Zan, membru al Partidului Democrat (PD) si care a marturisit ca este homosexual.Proiectul de lege a fost sprijinit de majoritatea guvernamentala formata din Partidul Democrat (PD), Miscarea 5 Stele (M5S) si alte formatiuni progresiste, care au votat in bloc aceasta legislatie ''asteptata de multi ani''.In schimb, opozitia de dreapta a protestat fata de o lege despre care afirma ca introduce ''delictul de opinie asupra chestiunilor legate de sex si gen'', unii deputati membri ai partidelor Forza Italia si Fratii Italiei promitand ca daca vor ajunge la putere primul lucru pe care-l vor face va fi sa o abroge.La randul sau, grupul Pro Viata si Familie considera ca noul act normativ face ca persoanele LGBT sa fie ''mai egale decat altele'', iar episcopi italieni au avertizat ca aceasta lege ar putea ingradi unele opinii, inclusiv aceea conform careia o familie presupune uniunea intre un barbat si o femeie. Biserica Romano-Catolica din Italia a apreciat ca prevederile legale deja in vigoare sunt suficient de puternice.In replica, deputatul Alessandro Zan sustine ca legea nu va ingradi libertatea de exprimare si ca ii va sanctiona numai pe cei care incita la ura, in timp ce grupurile de sustinere ale comunitatii LGBT spun ca homofobia este o problema serioasa in Italia si s-au plans de mult timp ca atacurile homofobe sunt judecate in instanta pentru capete de acuzare mai slabe decat atacurile cu motivatie rasista.Proiectul de lege adoptat acum revizuieste de fapt un act normativ in vigoare, prin care ofensele aduse pe baza de rasa ori religie sunt pedepsite cu pana la patru ani de inchisoare. Un articol modifica si Codul Penal, considerand circumstanta agravanta discriminarea pe motive de sex, gen, orientare sexuala, identitate de gen sau handicap.Unul dintre articolele cele mai criticate de opozitie prevede stabilirea zilei de 17 mai drept ''sarbatoare nationala impotriva homofobiei, lesbofobiei, bifobiei si transfobiei'', cu ceremonii si initiative care se vor desfasura de asemenea in scoli, inclusiv in cele pri ...citeste mai departe despre " Italia: Camera Deputatilor aproba o lege pentru a proteja comunitatea LGBT. Opozitia de dreapta protesteaza " pe Ziare.com