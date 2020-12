Camera Comunelor adopta controversatul proiect de lege care pune sub semnul intrebarii Tratatul Brexit

Textul revine in special asupra anumitor aranjamente vamale pentru provincia britanica a Irlandei de Nord, planificate initial pentru a se evita pe 31 decembrie, cand se incheie perioada de tranzitie, reintroducerea unei frontiere cu Irlanda , o garantie considerata esentiala pentru mentinerea pacii pe insula.Pentru Londra, scopul proiectului de lege este de a apara in reactie integritatea teritoriala a Marii Britanii, asigurand continuitatea schimburilor comerciale intre regat si provincia Irlanda de Nord. Adoptarea textului survine la scurt timp dupa ce executivul britanic a declarat luni dupa-amiaza ca este dispus sa renunte la clauzele controversate care au determinat UE sa initieze o procedura de incalcare a dreptului comunitar impotriva Regatului Unit.Ministrul britanic Michael Gove si vicepresedintele Comisiei Europene Maros Sefcovic au "lucrat in mod constructiv" asupra punerii in aplicare a Tratatului de retragere in cadrul unei reuniuni desfasurate luni la Bruxelles, a indicat guvernul britanic intr-un comunicat, promitand sa retraga proiectul de lege "daca solutiile avute in vedere in aceste discutii sunt aprobate" in cele din urma.Pe masura ce discutiile comerciale se impotmolesc cu mai putin de patru saptamani inainte de despartirea finala a Marii Britanii de UE pe 31 decembrie, aceasta actiune pare sa fie o concesie facuta Bruxelles-ului, unde premierul britanic Boris Johnson urmeaza sa se duca "in urmatoarele zile"."Desi speram sa avem succes, este prudent (...) sa pastram clauzele in forma lor actuala in ultima instanta", a explicat in fata membrilor Camerei Comunelor subsecretarul parlamentar de stat pentru intreprinderile mici Paul Scully, subliniind faptul ca acestea fac posibila "protejarea locului Irlandei de Nord in cadrul Regatului Unit".Proiectul de lege a fost aprobat pentru prima data de deputati la sfarsitul lunii septembrie. Camera Lorzilor a modificat ulterior unele dispozitii controversate ale acestui proiect de lege.Luni seara, Camera Comunelor, in care Partidul Conservator aflat la guvernare are o mare majoritate, a reintrodus clauzele mentionate.Se asteapta ca textul de le ...citeste mai departe despre " Camera Comunelor adopta controversatul proiect de lege care pune sub semnul intrebarii Tratatul Brexit " pe Ziare.com