Si Bursa de la Londra a deschis in crestere marti, stimulata de euforia din Europa Indicele actiunilor din zona euro a urcat cu 1,3% marti dimineata, ajungand la cel mai ridicat nivel din 5 martie, in timp ce indicele pan-european STOXX 600 a crescut cu aproximativ 1%, de asemenea la cel mai ridicat nivel din 5 martie, dupa ce jurnalul medical The Lancet a anuntat ca vaccinul experimental impotriva COVID-19, denumit AZD1222 si dezvoltat de AstraZeneca, in colaborare cu cercetatori de la Universitatea Oxford, este sigur si produce un raspuns imunitar.Statele membre UE au aprobat un plan de relansare istoric, la capatul unor negocieri maraton, care au inceput vineri dimineata.Pentru a sustine economia europeana care trece printr-o recesiune istorica, planul prevede un fond de 750 miliarde euro, care ar putea fi imprumutati de Comisia Europeana de pe pietele financiare. Acest fond include subventii in valoare de 390 miliarde euro, care vor fi alocate statelor celor mai afectate de pandemie. Aceasta va fi datoria comuna ce trebuie rambursata de Cei 27."Desigur au existat compromisuri si acordul nu este perfect dar faptul ca liderii UE au ajuns la un acord privind emiterea de datoria comuna reprezinta proverbiala trecere a Rubiconului, pe care investitorii o asteptau cel mai mult", a apreciat Sean Darby, analist la Jefferies.Indicele principal DAX al Bursei de la Frankfurt inregistra marti dimineata cel mai ridicat nivel din 24 februarie, cel mai semnificativ avans fiind inregistrat de actiunile companiilor SAP SE, Siemens AG si Logitech International SA. Indicele CAC40 al Bursei de la Paris a crescut cu peste 1%, in timp ce indicele FTSE 100 al Bursei de la Londra a urcat cu 0,53%.Bursele din Spania si Italia inregistrau marti dimineata cresteri de 1,7% si, respectiv, 2%, in timp ce bancile din zona euro au urcat cu 3,3%. ...citeste mai departe despre " Bursele din zona euro, la cel mai ridicat nivel din martie, in urma acordului liderilor UE " pe Ziare.com