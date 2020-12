Brexit: Cum se va face accesul la servicii medicale in Regatul Unit de la 1 ianuarie. CNAS a precizat care sunt regulile pentru romani

"Perioada de tranzitie, pe care o parcurgem dupa retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, se va incheia la data de 31 decembrie 2020. Pana la acea data, cetatenii romani si membrii lor de familie vor beneficia in Regatul Unit de acelasi tratament care li se aplica in prezent tuturor cetatenilor unui stat membru UE , respectiv legislatia europeana privind libera circulatie a persoanelor, pentru a putea locui, lucra sau studia in continuare in Regatul Unit. De asemenea, resortisantii britanici si membrii acestora de familie vor beneficia in Romania de acelasi tratament care li se aplica cetatenilor unui stat membru UE, conform drepturilor care decurg din legislatia UE privind libera circulatie a persoanelor. Dupa finalizarea perioadei de tranzitie, incepand cu data de 1 ianuarie 2021, cetatenii romani care s-au inregistrat in noul sistem de inregistrare britanic (EU Settlement Scheme - EUSS), vor avea acces, potrivit prevederilor din Acordul de retragere, la serviciile medicale pe teritoriul Regatului Unit, in baza prevederilor legislatiei nationale din Regatul Unit", informeaza CNAS.Potrivit sursei citate, inregistrarea in sistemul EUSS poate fi facuta pana la data de 30 iunie 2021, cu conditia ca persoanele interesate sa se fi aflat pe teritoriul Regatului Unit inainte de data de 1 ianuarie 2021.Asiguratii romani beneficiari ai Acordului de retragere vor avea acces la servicii medicale in baza prevederilor legislatiei nationale din Regatul Unit, precum si in baza prevederilor europene de coordonare a sistemelor de securitate sociala in vigoare.Astfel, dreptul asiguratilor romani de a accesa prestatiile corespunzatoare sistemului de asigurari de sanatate pe teritoriul Regatului Unit va fi acordat pe intreaga perioada in care acestia se afla intr-un context transfrontalier Romania - Regatul Unit, context initiat anterior datei de 31 decembrie 2020, in conditiile prevazute in Acordul de retragere."Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, cetatenii romani care nu sunt beneficiari ai Acordului de retragere si care se vor deplasa in Regatul Unit pentru mai mult de sase luni trebuie sa plateasca taxa de sanatate pentru imigratie (IHS), care le va p ...citeste mai departe despre " Brexit: Cum se va face accesul la servicii medicale in Regatul Unit de la 1 ianuarie. CNAS a precizat care sunt regulile pentru romani " pe Ziare.com