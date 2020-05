Astfel, Brazilia a raportat luni 807 decese, in timp ce bilantul SUA s-a ridicat la 620 de morti.Brazilia este in prezent al doilea cel mai important focar de contaminare la nivel global, cu un total de 374.898 de cazuri, fiind depasita doar de SUA, unde 1.637 milioane de persoane au fost infectate cu noul coronavirus.Bilantul total al deceselor in SUA a ajuns la 97.971, iar in Brazilia la 23.473, potrivit Reuters.Luni, Casa Alba a anuntat devansarea aplicarii restrictiilor de patrundere pe teritoriul american pentru cetatenii straini care calatoresc in SUA, daca acestia au fost in Brazilia in ultimele doua saptamani. In consecinta, masurile restrictive vor fi aplicate incepand de marti, ora 23:59 EST (03:59 GMT miercuri, 27 mai) in loc de 28 mai.Totodata, Ministerul brazilian al Sanatatii a anuntat luni mentinerea recomandarii de a utiliza hidroxiclorochina in tratarea COVID-19, in pofida deciziei Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) de a suspenda temporar testarea acestui medicament, ca masura de precautie. Aceasta decizie a starnit un val de critici in cadrul comunitatii stiintifice braziliene.Citeste si:Brazilia se afla pe punctul de a deveni focar major de COVID-19: Sistemul sanitar, aproape de colaps ...citeste mai departe despre " Brazilia depaseste SUA la numarul deceselor zilnice si continua sa recomande folosirea hidroxiclorochinei " pe Ziare.com