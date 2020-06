Potrivit lui Boris Johnson, in timp ce oamenii mai sunt pe buna dreptate ingrijorati in legatura cu viitoarea evolutie a epidemiei, guvernul trebuie sa contureze drumul ce trebuie urmat."Pur si simplu nu mai putem continua sa fim prizonierii acestei crize", a spus el intr-un discurs sustinut in centrul Angliei. "Daca aceasta criza ne-a invatat ceva, este ca aceasta tara trebuie sa fie pregatita pentru ce ar putea urma si trebuie sa fim capabili sa actionam cu niveluri de energie si de viteza de care nu am avut nevoie vreme de generatii", a subliniat premierul britanic.In acest context, Boris Johnson a promis construirea mai multor locuinte ca parte a "revolutiei in infrastructura", pentru a face economia tarii sa se miste din nou dupa pandemie."Guvernul nostru va veni in curand cu cele mai radicale reforme pentru sistemul nostru de planificare de dupa sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Vom construi, vom construi, vom construi. Vom reconstrui mai bine, vom reconstrui mai ecologic, vom reconstrui mai repede", a promis premierul britanic.El a anuntat ca va mobiliza circa cinci miliarde de lire sterline pentru proiecte de infrastructura, in principal locuinte, scoli, spitale si lucrari pentru retelele rutiere si feroviare. ...citeste mai departe despre " Boris Johnson: "Nu mai putem fi prizonierii crizei COVID" " pe Ziare.com