Boris Johnson anunta noi masuri de relaxare in UK de la 1 iunie

In Anglia , pana la sase persoane se vor putea intalni in aer liber si scolile se vor redeschide treptat incepand de luni, a declarat Johnson, joi, in cadrul unei conferinte de presa in care a fost intrebat din nou in legatura cu decizia consilierului sau, Dominic Cummings, de a conduce 400 km in timpul masurilor de distantare sociala, relateaza Reuters."Aceste schimbari inseamna ca prietenii si familia pot incepe sa se intalneasca cu cei dragi, sa isi vada, probabil, ambii parinti sau bunicii simultan", a spus premierul.El a adaugat ca retailerii in aer liber si showroom-urile auto se vor putea deschide de luni."Veti putea avea intalniri de familie intr-o gradina, veti putea face chiar si un gratar, cu conditia sa respectati distanta, cu conditia ca toata lumea sa isi spele mainile, cu conditia ca toata lumea sa-si exercite bunul simt", a aratat Johnson.Premierul a subliniat ca schimbarile sunt "mici pasi inainte", iar expertii in domeniul sanatatii au avertizat ca situatia este intr-un echilibru fin, cazurile noi fiind in scadere, dar nu foarte rapida.Guvernele din Scotia , Tara Galilor si Irlanda de Nord sunt responsabile pentru propria politica de sanatate publica.Anuntul lui Johnson a venit la cateva ore dupa ce mai multi parlamentari din Partidul sau Conservator au cerut demisia lui Cummings.Prim-ministrul se confrunta, de asemenea, cu critici pentru modul de gestionare a pandemiei in care Marea Britanie a inregistrat al doilea cel mai mare numar de decese din lume.In luna martie, Cummings a calatorit din Londra in orasul englez Durham, cu fiul sau de patru ani si sotia sa, care era bolnava la vremea respectiva, pentru a fi aproape de rude.Un sondaj de opinie YouGov a aratat ca majoritatea britanicilor considera ca Cummings ar trebui sa demisioneze pentru ca, dupa parerea lor, a incalcat regulile, insa Johnson a spus ca acesta a actionat cu integritate.In cadrul conferintei de presa, Johnson a blocat intrebarile jurnalistilor adresate oficialilor medicali si stiintifici, despre comportamentul lui Cummings.Johnson a spus ca doreste sa-i "protejeze de ... o incercare nedreapta si inutila de a pune o intrebare politica".Cei doi oficiali, directorul medical al Angliei, Chris Whitty, ...citeste mai departe despre " Boris Johnson anunta noi masuri de relaxare in UK de la 1 iunie " pe Ziare.com