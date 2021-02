Nou record pentru Bitcoin. Duminica s-a apropiat de 50.000 de dolari pe unitate

Criptomoneda a urcat duminica pana la 49.714 dolari pe unitate, ulterior fiind tranzactionata la 48.700 de dolari pe unitate. Bitcoin a avansat in acest an cu aproape 70%.Dupa ce mult timp au fost evitate de firmele financiare traditionale, bitcoin si alte monede virtuale par sa intre tot mai mult in circuitul financiar principal, ca activ sau ca mijloc de plata curent.Lansarea Purpose Bitcoin ETF, aprobataBNY Mellon a anuntat saptamana trecuta ca a infiintat o noua divizie pentru a ajuta clientii sa detina, transfere si sa emita active digitale, la cateva zile de la anuntul facut de Elon Musk ca a cumparat bitcoin in valoare de 1,5 miliarde de dolari si ca in curand va accepta plati pentru automobilele sale in criptomoneda.Vineri, Comisiei pentru instrumente financiare din Ontario, Canada , a aprobat lansarea Purpose Bitcoin ETF, a anuntat compania de aministrare a activelor Purpose Investments, din Toronto.Primarul din Miami, Francis Suarez, a anuntat tot vineri ca primaria vrea s foloseasca bictoin in operatiunile sale, pentru a atrage companii de tehnologie in oras.In ianuarie, BlackRock, cek mai mare fond de administrare a activelor din lume, a adaugat bitcoin ca investitii eligibile pentru doua fonduri.Planurile Mastercard de a oferi sprijin unor criptomonede au stimulat la randul lor ambitiile bitcoin de a intra in circuitul financiar principal, cu toate ca multe banci sunt inca reticente sa se implice.Citeste si:Cum s-au mentinut la putere magistratii anti-justitie care au sustinut "reformele" PSD-ALDEAcuzatiile stupefiante ale senatoarei Sosoaca: "Pacientii de la ATI sunt deconectati de la aparate". Avocata anunta ca voia sa se duca la Dragnea, la RahovaRomanca desemnata de Comisia Europeana sa afle cum afecteaza COVID viata in statele membre UE : "Coronavirusul nu va disparea niciodata, dar vom ajunge sa-l controlam"Cum ii fila Securitatea pe cetatenii straini cazati la hotelurile din Bucuresti si de pe LitoralUn hotel din Mamaia a fost obligat de instanta sa restituie unui client banii pe sejur. Minciuni in serie pe site-ul unde a facut rezervarea ...citeste mai departe despre " Nou record pentru Bitcoin. Duminica s-a apropiat de 50.000 de dolari pe unitate " pe Ziare.com