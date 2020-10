Potrivit autoritatilor, 24 de persoane au fost ucise in zonele de coasta din vestul Turciei, in timp ce doi adolescenti - un baiat si o fata - au murit pe insula greaca Samos, dupa ce un zid s-a prabusit peste ei.In Turcia, cel putin 20 de cladiri din orasul Izmir s-au prabusit, a declarat primarul Tunc Soyer pentru CNN. Imaginile de la fata locului arata masini zdrobite sub cladiri si oameni care sapa printre daramaturi in cautarea supravietuitorilor.Cel putin 804 persoane au fost ranite in Turcia, au declarat reprezentantii Agentiei pentru dezastre din aceasta tara. Zeci de persoane au fost salvate de echipele de pompieri, folosindu-se excavatoare si elicoptere.Au fost inregistrate in total 196 de replici ale seismului, dintre care 23 au avut o magnitudine de peste 4,0, anunta CNN. Potrivit AFAD, o replica cu magnitudinea 5,0 a avut loc sambata dimineata in districtul Seferihisar din Izmir.Operatiunile de cautare si salvare continua in 17 cladiri, dintre care patru s-au prabusit, a declarat Murat Kurum, ministrul pentru Mediu si Urbanizare din Turcia.Autoritatile folosesc "toate mijloacele disponibile" pentru a-i ajuta pe cei afectati, a declarat presedintele Recep Tayyip Erdogan mai inainte la Istanbul. ...citeste mai departe despre " Bilant dramatic al cutremurului din Turcia si Grecia: Cel putin 26 de morti, peste 800 de raniti si 196 de replici ale seismului " pe Ziare.com