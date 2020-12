Michael Regan va deveni primul barbat de culoare care va conduce Agentia americana de Protectie a Mediului, daca va fi confirmat de Senat, iar Deb Haaland, aleasa pentru ministerul de interne, va fi prima amerindiana membru al Cabinetului, relateaza Reuters si AFP."Acest moment este profund daca ne gandim la faptul ca un fost secretar al Internelor spunea candva ca scopul lui este sa ne "faca civilizati sau sa ne extermine". Eu sunt dovada vie a esecului acelei ideologii oribile", a afirmat Haaland, facand referire la comentarii facute de Alexander H.H. Stuart in 1851.Gina McCarthy a fost aleasa de Biden pentru a conduce noul Birou de politica legata de clima in cadrul Casei Albe. De asemenea, Brenda Mallory, avocata specializata in problemele de mediu, a fost aleasa pentru a conduce Consiliul pentru Calitatea Mediului.Joe Biden a declarat ca administratia sa isi propune modernizarea infrastructurilor de apa, transporturi si energie pentru ca acestea sa reziste in conditii extreme de clima si ca prin acest proces se vor crea numeroase locuri de munca. Biden a mai afirmat ca isi propune construirea a 500.000 de statii de incarcare pentru vehicule electrice si 1,5 milioane de locuinte sociale eficiente energetic.El a anuntat si crearea imediata a 250.000 de locuri de munca in scopul acoperirii a milioane de puturi de petrol si de gaze abandonate, considerate un risc pentru siguranta si sanatate.Biden a subliniat ca Statele Unite vor reveni in Acordul de la Paris si ca va reintroduce o serie de reglementari de mediu din perioada administratiei Barack Obama , la care Donald Trump a renuntat.Citeste si:Tot mai multi senatori republicani, inclusiv Lindsey Graham, il recunosc pe Joe Biden presedinte ...citeste mai departe despre " Biden si-a prezentat echipa pentru mediu si clima. Michael Regan devine primul barbat de culoare care va conduce Agentia americana de Protectie a Mediului " pe Ziare.com