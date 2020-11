Presedintele Donald Trump a criticat in mod constant Germania pentru ca bugetul apararii este inferior nivelului de 2% din produsul sau intern brut, obiectiv stabilit de Alianta Nord-Atlantica pentru statele sale membre.Intr-un interviu pentru postul public de radio german (Deutschlandfunk), Maas a spus ca nu crede ca acest subiect se va afla atat de mult in atentia lui Joe Biden cum s-a intamplat in mandatul lui Donald Trump.Seful diplomatiei germane a adaugat ca disputa privind cheltuielile militare nu se va incheia in timpul administratiei Biden, dar se va desfasura intr-un stil diferit.La randul sau, ministrul economiei german Peter Altmaier s-a aratat ingrijorat ca incertitudinea din SUA legata de recentele alegeri prezidentiale va continua timp de mai multe luni, ceea ce ar insemna ca directia politicii Washingtonului nu va fi clara pana in primavara viitoare.Intrebat de Deutschlandfunk daca este de parere ca diferendele comerciale se vor incheia in timpul presedintiei lui Joe Biden, demnitarul german a raspuns ca in opinia sa va avea loc o revenire la un multilateralism mai solid.El a calificat drept esentiala intentia lui Biden de a readuce SUA in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice.Mass media americane l-au anuntat drept castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe Joe Biden, cu 273 de mari electori, gratie succesului inregistrat in statul-cheie Pennsylvania. Biden ar urma sa devina cel de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii. ...citeste mai departe despre " Biden nu se va concentra la fel de mult ca Trump pe cheltuielile militare ale NATO, afirma ministrul de externe german " pe Ziare.com