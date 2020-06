Belgia acuza concurenta turistica in cadrul Uniunii Europene, din cauza redeschiderii necoordonate a frontierelor

"Noi suntem printre solicitantii unei astfel de coordonari, dar nu functioneaza. Anumite tari au intrat intr-o forma de concurenta turistica", a declarat el intr-un interviu pentru cotidianul La Libre Belgique.Ministrii de interne au incercat sa ajunga vineri la un acord pentru redeschiderea coordonata a frontierelor interne si externe ale UE , inchise din luna martie pentru a lupta impotriva pandemiei de COVID-19.Majoritatea statelor a acceptat data de 15 iunie pentru ridicarea controalelor si a restrictiilor de circulatie instituite in cadrul spatiului Schengen, dar unele state prefera sa decida singure."Atunci cand Italia anunta prima redeschiderea frontierelor sale pe 3 iunie, face asta si pentru a lansa un apel catre turisti", a subliniat ministrul."Fiecare a gestionat aceasta criza intr-un mod foarte autonom, pentru ca situatia nu este la fel peste tot", a explicat el."Marele ducat al Luxemburgului nu si-a inchis niciodata frontierele. Germania si-a inchis foarte strict frontierele, dupa care a fost printre primele care a pledat pentru redeschidere. Noi, belgienii, am pledat pentru coerenta europeana. Asta, in mod evident, nu a fost posibil", si-a exprimat el regretul."In ceea ce priveste redeschiderea frontierelor UE spre exterior, Belgia va lua o decizie in lumina recomandarilor Comisiei Europene. Raman optimist in privinta capacitatii Europei de a anunta o data comuna", a conchis el.Interdictia calatoriilor neesentiale spre UE instituita pe 17 martie a fost prelungita pana la sfarsitul lunii iunie pentru a permite buna pregatire a unei deschideri progresive a frontierelor externe.Insa Grecia , a carei economie depinde de turism, si-a anuntat decizia de a relua calatoriile aeriene de la 15 iunie intr-o serie de tari terte precum Australia China si Coreea de Sud.Philippe Goffin a avertizat impotriva anuntarii disparitiei virusului. "Speram ca nu vor exista evolutii negative, pentru ca in caz contrar vom lua din nou masuri", a spus el.Ministrul a reamintit dependenta statelor UE pentru furnizarea de material medical si a pledat pentru crearea de "rezerve strategice de anumite produse" pentru a evita concurente intereuropene. Trebuie facute eforturi pentru dezvoltarea unei retele de pro ...citeste mai departe despre " Belgia acuza concurenta turistica in cadrul Uniunii Europene, din cauza redeschiderii necoordonate a frontierelor " pe Ziare.com