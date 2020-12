Bavaria intra in lockdown. Masurile luate sunt fara precedent

S-a decis inchiderea landului, interzicerea circulatiei pe timp de noapte, acolo unde rata de infectare este foarte mare si iesirea din case pe timp de zi doar din motive foarte bine intemeiate, anunta site-ul b1.ro.Pe strazi vor patrula mai multi agenti de politie, care au misiunea de a face si controale in magazine pentru a verifica respectarea normelor sanitare. Angajatorilor li s-a transmis sa dispuna lucrul de acasa, acolo unde este posibil. Cursurile scolare se vor desfasura alternativ.La caminele de ingrijire si cele de batrani va fi permisa o singura vizita pe zi. Va putea veni doar o persoana, care va trebui sa aiba un test COVID-19 negativ asupra sa si sa poarte masca.Masurile urmeaza sa fie adoptate de Parlamentul local si sa intre in vigoare miercuri. Ele ar putea fi ridicate abia pe 4 ianuarie 2021, mai scrie sursa citata.CITESTE SI:Ludovic Orban: "Garantez 100% ca nu va fi niciun lockdown; nu ne putem permite din punct de vedere economic" ...citeste mai departe despre " Bavaria intra in lockdown. Masurile luate sunt fara precedent " pe Ziare.com