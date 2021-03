Banca Angliei a dezvaluit cum va arata bancnota de 50 de lire. Ce personalitate apare pe ea

Pe bancnota de 50 de lire sterline este reprezentata o formula matematica dintr-o cercetare realizata de Turing in 1936, considerata o precursoare a informaticii moderne, precum si desene tehnice ale masinilor folosite pentru descifrarea codul Enigma.Bancnota din polimer contine si un citat din Turing despre aparitia inteligentei artificiale: ''Este doar un preambul a ceea ce va veni si doar umbra a ceea ce va fi''.Pe baza descoperirilor matematicienilor polonezi care reusisera sa citeasca codul german Enigma, Turing a dezvoltat o metoda de descifrare a codurilor naziste, devenite din ce in ce mai complexe. Povestea a fost stat la baza peliculei ''The Imitation Game'' (2014), in care Turing este interpretat de actorul Benedict Cumberbatch.Munca lui Turing a dus la descifrarea comunicatiilor navale germane, care au ajutat convoaiele aliatilor sa stea la distanta de submarinele inamice si a jucat un rol esential in Batalia Atlanticului.El a dezvoltat totodata o tehnica care a dus la spargerea cifrului german Lorenz, cu un grad mai mare de complexitate. Turing a fost condamnat pentru homosexualitate in 1952 si a fost supus castrarii chimice prin injectii cu hormoni feminini pentru a evita pedeapsa cu inchisoarea.In Marea Britanie, homosexualitatea a fost considerata infractiune pana in 1967. Turing s-a sinucis cu cianura in 1954, la varsta de 41 de ani, potrivit concluziilor anchetei din acea vreme. A fost gratiat de regina Elisabeta a II-a in 2013 pentru condamnarea pe care o primise cu doi ani inaintea mortii.''Banii spun ceva despre caracterul unei natiuni'', a declarat joi guvernatorul Bancii Angliei intr-un comunicat care scoate in evidenta realizarile lui Turing. ''A fost de asemenea gay, iar din acest motiv a fost tratat groaznic'', a spus Bailey. ''Prin prezenta lui pe bancnota de 50 de lire sterline din polimer ii celebram realizarile si valorile pe care le simbolizeaza''.Directorul Centrului Guvernamental pentru Comunicatii (GCHQ), Jeremy Fleming, a spus ca imaginea lui Turing pe bancnota este un moment de referinta. ''Turing a fost acceptat pentru genialitatea s ...citeste mai departe despre " Banca Angliei a dezvaluit cum va arata bancnota de 50 de lire. Ce personalitate apare pe ea " pe Ziare.com