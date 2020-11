Melodia, cu o structura repetitiva produsa in Coreea de Sud, a devenit un fenomen viral mondial, imaginile viu colorate si versurile antrenante contribuind la succesul videoclipului.''Baby Shark Dance'', versiunea in engleza a melodiei, a depasit pragul de sapte miliarde de vizualizari pe YouTube luni la ora 04:00 GMT, devansand ''Despacito'', single-ul interpretat de Luis Fonsi si Daddy Yankee.La origini, cantecul pentru copii publicat pe YouTube in iunie 2016, este un remix al unei melodii americane realizat de compania de productie Pinkfong, cu sediul in Seul.Succesul pe platforma YouTube vine dupa triumful in clasamentele muzicale, piesa ajungand in ianuarie 2019 pe cel de-al 32-lea loc in Billboard Hot 100.Doua dintre cele patru melodii cu un numar record de vizualizari pe YouTube sunt asadar sudcoreene. Inaintea ''Baby Shark Dance'', rapperul Psy a dat peste cap contorul platformei cu ''Gangnam Style'', melodie care a detinut recordul de vizualizari timp de trei ani inainte de a fi detronata de ''See You Again'', de Wiz Khalifa. ...citeste mai departe despre " VIDEO Melodia care a depasit Despacito pe Youtube. Cu 7,04 miliarde de vizualizari a batut recordul celei mai ascultate piese din toate timpurile " pe Ziare.com