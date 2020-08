Averea cumulata a multimiliardarilor de pe Wall Street a crescut cu 40% in timpul pandemiei de coronavirus

Potrivit unei anchete realizate de Institute for Policy Studies (IPS), un think-tank progresist cu sediul la Washington, in data de 13 august, 12 cei mai bogati magnati de pe Wall Street au cumulat o avere totala de 1,01 bilioane de dolari.''Este vorba pur si simplu de prea multa putere economica si politica in mainile a 12 persoane si reprezinta un record ingrijorator in istoria concentrarii bogatiei si puterii in Statele Unite. Din punctul de vedere al unei societati democratice, reprezinta un grup de 12 oligarhi sau o duzina de despoti'', a apreciat grupul de reflectie, intr-o nota care insotea rezultatele anchetei.Mai exact, Bezos se situeaza pe primul loc cu o avere de 189,4 miliarde de dolari, pe locul doi clasandu-se Gates, cu 114 miliarde, pe trei este Zuckerberg, cu 95,5 miliarde de dolari. Clasamentul este completat de fondatorul Berkshire Hathaway , Warren Buffet, cu o avere de 80 de miliarde, fondatorul Tesla, Elon Musk, cu 73 miliarde, fostul director executiv al Microsoft, Steve Ballmer, cu 71 miliarde, fondatorul Oracle, Larry Ellison, cu 67,4 miliarde, si de creatorii Google Larry Page si Sergey Brin , cu 67,4 miliarde si respectiv 65,6 miliarde. La coada clasamentului se situeaza principalii actionari ai Walmart, Alice, Jim si Rob Walton, avand fiecare o avere de putin peste 62 de miliarde de dolari.Din 18 martie, data aproximativa a inceperii pandemiei de coronavirus in Statele Unite ale Americii, acesti multimiliardari au vazut cum averea lor combinata a crescut cu peste 283 de miliarde de dolari.Dintre cei 12, cel care si-a sporit cel mai mult averea a fost Elon Musk, a carui companie a avut o ascensiune fulminanta pe Wall Street in ultimul an, mai ales dupa prabusirea bursei in martie-aprilie. De la inceputul anului si pana in prezent, Tesla si-a sporit valoarea cu 351%. De atunci, potrivit calculelor IPS, averea lui Musk a crescut de la 24,6 miliarde de dolari, la 18 martie, la 73 miliarde de dolari la 13 august, ceea ce reprezinta o crestere de 197%. Musk este urmat de Bezos si de Zuckerberg. Singurul dintre ...citeste mai departe despre " Averea cumulata a multimiliardarilor de pe Wall Street a crescut cu 40% in timpul pandemiei de coronavirus " pe Ziare.com