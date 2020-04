Autoritatile din Austria, date in judecata: Mii de turisti veniti la schi au facut COVID-19

Autoritatile din provincia austriaca Tirol au fost date in judecata pentru ca nu au luat masurile necesare pentru a stopa raspandirea coronavirusului, informeaza CNN.Printre cei reclamati in acest proces se afla primarul statiunii Ischgl, proprietarii companiilor de telegondole, dar si alte autoritati."Autoritatile din Tirol sunt acuzate ca au reactionat prea tarziu dupa primele semne ale aparitiei coronavirusului - in special in Ischgl - contribuind astfel la raspandirea virusului in Europa si in alte locuri", a notat CNN.Aproximativ 2.500 de oameni sunt parte din acest proces colectiv, 80% dintre ei fiind germani.Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Austria (VSV) ii ajuta pe acesti oameni si a facut apel la toti cei care au calatorit in zona dupa data de 5 martie si apoi au fost diagnosticati cu COVID-19 sa anunte, deoarece pot primi despagubiri."Pandemia de coronavirus reprezinta un caz de forta majora si nimeni nu poate fi gasit responsabil pentru pagubele suferite. Totusi, pastrand statiunea de schi deschisa, chiar daca autoritatile stiau sau ar fi trebuit sa stie ca exista pericolul unei infectii in masa, este un motiv plauzibil pentru a lua in calcul solicitarea unor despagubiri", a transmis Protectia Consumatorilor din Austria.In replica, autoritatile din Tirol au sustinut ca lumea se afla acum intr-"o situatie exceptionala" si ca "managementul crizei a fost o prioritate", iar ca ce traim acum este o lectie din care trebuie sa invatam pe viitor.De asemenea, autoritatile din Tirol au mai spus ca au luat masuri imediat dupa ce cativa turisti islandezi s-au imbolnavit, pe 5 martie, doar ca doctorul statiunii nu a avut alti oameni cu simptome.In Austria s-au inregistrat peste 10 mii de cazuri de coronavirus, dintre care 2.358 in Tirol.Incepand de luni, in Austria a fost interzisa folosirea in scop turistic a hotelurilor si a restaurantelor, cel putin pana dupa Paste. De asemenea, oamenii mai pot intra in supermarketuri doar daca au masca de protectie.Citeste si: Coronavirus: Austria mobilizeaza rezervistii pentru prima data dupa Al Doilea Razboi MondialC.S. ...citeste mai departe despre " Autoritatile din Austria, date in judecata: Mii de turisti veniti la schi au facut COVID-19 " pe Ziare.com