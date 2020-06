Austria va ridica de joi controalele la frontiera, in afara celor de la granita cu Italia

"Incepand de maine, controalele vor deveni punctuale si nu vor mai fi automate", a specificat ministrul de Externe Alexander Schallenberg intr-o conferinta de presa la Viena, explicand mentinerea restrictiilor cu Italia prin numarul ridicat de contaminari inregistrat in continuare in aceasta tara.Austria intentioneaza sa restabileasca libertatea totala de miscare cu vecinii sai din Est si din Nord incepand cu 15 iunie, aminteste AFP.