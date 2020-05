Guvernul Austriei a creat un fond de 90 de milioane de euro, destinat ajutorarii unui numar de 15.000 de artisti independenti in a doua jumatate a acestui an."Suntem constienti de faptul ca intreruperea vietii culturale va dura mai mult decat o luna sau doua", a declarat Werner Kogler, ministrul Culturii si vicecancelar al Austriei, intr-o conferinta de presa organizata la Viena.Anuntul a fost facut la o zi dupa ce ministrul austriac de Finante, Gernot Blumel, a spus ca a alocat suma de 25 de milioane de euro pentru a acoperi pierderile suferite de productiile cinematografice, stopate in ultimele luni din cauza pandemiei de COVID-19.Guvernul austriac planuieste, de asemenea, sa ajute financiar si institutii culturale mai mari.Coalitia austriaca aflata la guvernare, formata din conservatori si ecologisti, a conceput in ultimele zile mai multe proiecte pentru a stimula industria culturala din aceasta tara dupa perioada de izolare, in urma protestelor mai multor artisti care afirma ca au fost "uitati" de autoritati, in timp ce alte sectoare ale economiei au primit deja permisiunea de a-si relua activitatile.Ulrike Lunacek, secretar de stat pentru afaceri culturale, a demisionat in urma acestor critici si a fost inlocuita saptamana trecuta de Andrea Mayer, fost oficial cu rang inalt in Ministerul Culturii din Austria. ...citeste mai departe despre " Austria va plati 1.000 de euro pe luna artistilor independenti pe durata pandemiei de COVID-19 " pe Ziare.com