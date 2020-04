Austria a sacrificat sanatatea turistilor ca sa salveze sezonul de schi? 4.000 de nemti ataca in instanta

Inceputul de martie in Alpii tirolezi a fost marcat de vreme blanda si insorita, cu zapada din plin. Turisti din toata Europa au luat cu asalt statiunile de schi. Afacerile erau infloritoare, cu un plus de 11% fata de anul precedent, dupa ce operatorii turistici au reusit sa-i atraga in regiune pe cei dornici de o vacanta la munte care au preferat sa evite nordul Italiei, de teama crizei COVID-19.Ignorand pericolul, Martina Buchling a plecat din Germania si a ajuns pe 8 martie cu sotul ei si cu cele doua fiice in statiunea de schi austriaca Ischgl.Cu doua saptamani inainte, hotelul Europa din Innsbruck a fost inchis temporar dupa ce o receptionista italiana fusese testata pozitiv cu noul coronavirus. Cazul a fost descris drept o "exceptie" si nu s-a mai vorbit ulterior de coronavirus.Martina Buchling, in varsta de 51 de ani, spune ca familia ei nu a stiut nimic despre existenta unor astfel de cazuri in regiunea Paznauntal. "Nu am fi mers daca am fi stiut", spune ea.Detalii despre presupusa ascundere a existentei epidemiei continua sa iasa la suprafata, dar se stie ca, deja din ianuarie si februarie, presa britanica si din alte tari europene relatase despre cazuri de coronavirus din Tirol.Pe 1 martie, autoritatile din Islanda au postat un avertisment pe pagina de Internet a Comisiei Europene in "Sistemul de avertizare timpurie pentru boli infectioase", dupa ce 15 turisti islandezi care s-au intors din statiunea Ischgl au fost depistati cu noul coronavirus.Patru zile mai tarziu, Guvernul din Reykjavik a declarat statiunea din Tirol "zona de risc". Autoritatile din Innsbruck au raspuns sugerand ca turistii islandezi s-au infectat probabil in drum spre casa.Mai tarziu, cand un barman de la popularul local apres-ski "Kitzloch" a fost testat pozitiv, presa locala a scris ca "infectarea intr-un bar este putin probabila din punct de vedere medical."Prea putin, prea tarziuLa trei zile de la diagnosticul primit de barman, Martina Buchling s-a aflat intr-o gondola alaturi de o femeie tanara care s-a plans ca barul "Kitzloch" a fost inchis. Revenind la hotel, doamna Buchling a fost surprinsa sa vada ca barurile din localitate fusesera inchise, dar inca se servea pe strazi, in fata restaurantelor.Ea s-a mirat sa d ...citeste mai departe despre " Austria a sacrificat sanatatea turistilor ca sa salveze sezonul de schi? 4.000 de nemti ataca in instanta " pe Ziare.com