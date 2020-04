Ofensiva Australiei - in vederea unei examinari independente a originilor pandemiei, raspandirii acesteia in lume si raspunsului Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) - a provocat critici dure din partea Chinei, care ii acuza pe parlamentarii australieni ca se afla in solda Statelor Unite.Scott Morrison a anuntat intr-un mesaj postat miercuri pe Twitter ca a purtat "o discutie foarte constructiva" cu Donald Trump despre actiunile angajate de catre cele doua tari in lupta impotriva noului coronavirus si despre necesitatea relansarii economiilor lor."Am discutat, de asemenea, despre OMS si despre a actiona impreuna in vederea unei imbunatatiri a transparentei si eficientei raspunsurilor internationale la pandemii", scrie el.Premierul australian a discutat, de asemenea, cu Angela Merkel si Emmanuel Macron despre rolul OMS, a anuntat biroul sau.In schimb, surse de la Palatul Elysee au explicat pentru Reuters ca in timpul convorbirii, Macron a subliniat ca nu este momentul sa se deschida o ancheta cu privire la atitudinea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) fata de epidemia noului coronavirus.Seful statului francez a recunoscut ca au existat probleme la inceput, dar considera ca "urgenta este coeziunea si nu este momentul sa vorbim despre asta acum", potrivit acestor surse.Macron a reiterat necesitatea transparentei, potrivit surselor citate.Ca idee, Australia studiaza daca OMS poate fi autorizata - la fel ca inspectorii internationali insarcinati cu supervizarea desfiintarii armamentului - sa intre intr-o tara pentru a ancheta cu privire la epidemie, fara sa astepte consimtamantul tarii respective, a declarat o sursa guvernamentala pentru Reuters. ...citeste mai departe despre " Australia vrea neaparat o ancheta impotriva OMS. Macron spune ca nu este momentul acum " pe Ziare.com