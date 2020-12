Artizanul Brexit, "mitraliat" de Tessa Dunlop, jurnalista din Londra care ii apara pe romani: "Minciuna e talentul lui"

Tessa Dunlop e cunoscuta deopotriva in tara sa, dar si in Romania. In ultimii ani a prezentat documentare pe teme istorice pentru BBC, Discovery, Channel 4, UKTV History si History Channel. Este licentiata la Oxford si are masterat si doctorat la Sheffield Hallam. Tessa Dunlop este doctor in istorie si s-a specializat in Istoria Romaniei, este casatorita cu un roman, are doi copii si spune ca se simte atasata de Romania.Totodata, sustine ca romanii si britanicii au mai multe puncte care ii unesc decat ii despart.Ca istoric, Tessa a acceptat sa discute cu Ziare.com despre cel mai important eveniment din ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene: Brexitul. Nu e deloc optimista in acest sens, desi crede ca pana la urma vom avea un Brexit cu acord, pe ultima suta de metri."Este un spectacol. Vei fi de acord cu parerea mea, evident ca nu sunt la inima guvernului nostru, insa Boris Johnson trebuie sa faca un spectacol ca sa iasa din chestia asta ca un invingator, ca un castigator. El trebuie sa spuna ca nu va fi niciun dezacord, ca este calea cea buna si ca vom ajunge, la 31 decembrie, sa spunem ca, uite, avem un acord asa de bun. El a facut asta acum pentru ultimii 4 ani. Este un jucator, este un actor. Asta este talentul lui, al minciunii, destul de prost, dar trebuie sa para ca a scos un iepuras din palarie", spune Tessa.Toata lumea va pierdeBritanica nu este de acord cu Brexitul si spune ca acesta va afecta negativ atat Marea Britanie, cat si Europa. Cel mai mult va avea insa de suferit, spune ea, Marea Britanie. Cel mai putin de suferit va avea, culmea, tocmai premierul care a insistat pentru iesirea Regatului Unit din Uniunea European. Politician versat, Johnson va da insa vina pe contextul actual atunci cand britanicul de rand il va trage la raspundere pentru scaderea economica."Dupa ani de crestere economica, Marea Britanie va avea un declin important. Doar ca Boris Johnson va sti ce sa le spuna oamenilor. Daca va fi intrebat de ce cadem economic, va da vina pe coronavirus. Daca va fi intrebat de ce a gestionat prost criza sanitara, va da vina pe scaderea economica", mai spune ea ...citeste mai departe despre " Artizanul Brexit, "mitraliat" de Tessa Dunlop, jurnalista din Londra care ii apara pe romani: "Minciuna e talentul lui" " pe Ziare.com