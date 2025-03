Argumentele lui Trump pica: Decretul anti-imigranti nu ar fi impiedicat niciun atac terorist comis in SUA dupa 9/11

Ordinul prin care presedintele american, Donald Trump, a interzis intrarea refugiatilor sirieni in SUA pe termen nelimitat si a suspendat primirea, in general, de refugiati in SUA timp de cateva luni, nu ar fi oprit comiterea unor atacuri teroriste in America dupa 9/11.

CNN explica ca doisprezece teroristi au comis atacuri jihadiste sangeroase in SUA dupa atentatele de la 11 septembrie 2001, omorand 94 de persoane in total. Insa nici unul dintre ei - care sunt cu totii cetateni americani sau rezidenti cu forme legale - nu a emigrat sau nu a fost nascut intr-o familie care a emigrat dintr-o tara de pe lista administratiei Trump privind interdictia de calatorie, comenteaza CNN.

Sapte dintre cei 12 teroristi sunt cetateni nascuti in SUA, provenind din orase precum Memphis si Arlington, Virginia, conform unei cercetari realizate de think-tank-ul New America. Si nici unul dintre autorii atacurilor de la 11 septembrie 2001 nu venea din vreuna dintre cele sapte tari majoritar musulmane vizate de ordinul executiv semnat de presedintele Donald Trump - Irak, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria si Yemen.

New America a descoperit, de asemenea, ca trei potentiale atacuri grave in SUA dupa 11 septembrie 2001, care nu au ucis in cele din urma pe nimeni, au fost comise de teroristi din tari vizate de interdictia lui Trump: doi din Somalia si unul din Iran.

Ads

Dintre cele aproape 400 de persoane acuzate de diverse actiuni teroriste dupa 11 septembrie 2001 in SUA - care variaza de la crime la infractiuni precum trimiterea unor sume mici de bani unei organizatii teroriste-, aproape jumatate sunt cetateni nascuti in SUA, iar peste 80% sunt cetateni americani sau rezidenti permanenti cu forme legale.

Noul lider de la Casa Alba, Donald Trump, a semnat vineri un ordin executiv prin care se interzice intrarea pe teritoriul SUA a cetatenilor din sapte state majoritar musulmane - Irak, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria si Yemen-, declansand un val de critici si de proteste pe plan intern si international.

Decretul anti-imigratie al lui Trump a fost contestat in justitie de reprezentanti ai statului Washington: Nimeni nu este deasupra legii. Totodata, Canada a anuntat ca le va oferi rezidenta temporara celor blocati la granite din ordinul lui Trump. ...citeste mai departe despre "Argumentele lui Trump pica: Decretul anti-imigranti nu ar fi impiedicat niciun atac terorist comis in SUA dupa 9/11" pe Ziare.com

Ads