Apple a suspendat contul din App Store al Epic Games, dezvoltatorul jocului Fortnite

Cu toate acestea, Apple a anuntat ca a inchis contul Epic care nu include Unreal Engine, care este utilizat de dezvoltatorii terti pentru a produce jocuri 3D, masura care respecta ordinul judecatorului."Suntem dezamagiti ca am fost nevoiti sa reziliem contul Epic Games din App Store. Am lucrat cu echipa Epic Games timp de multi ani la lansarile lor. Instanta a recomandat ca Epic sa respecte regulile App Store in timp ce cazul lor este analizat, recomandari pe care le-au urmat in ultimul deceniu pana cand au creat aceasta situatie. Epic a refuzat. In schimb, ei au actualizat in mod repetat Fortnite, incalcand regulile App Store. Acest lucru nu este corect pentru toti ceilalti dezvoltatori din App Store si pune clientii in mijlocul luptei lor. Speram sa putem lucra din nou impreuna in viitor, dar, din pacate, astazi nu este posibil. "Un purtator de cuvant al Epic Games a facut referire la o postare pe blog cu comentarii anterioare, potrivit carora: "Apple cere ca Epic sa readuca Fortnite la utilizarea exclusiva a platilor Apple. Propunerea lor este o invitatie pentru Epic de a intra in colaborare cu Apple pentru a-si mentine monopolul asupra platilor in-app pe iOS, suprimand concurenta pietei libere si umfland preturile. In principiu, nu vom participa la acest sistem. "Batalia dintre Apple si Epic Games a inceput dupa ce Epic a inclus o noua optiune de cumparare directa in Fortnite, care a evitat comisionul de 30% din achizitiile prin intermediul aplicatiei, care ar fi trebuit sa revina Apple. Apple a scos aplicatia din App Store in aceeasi zi si, la scurt timp, Epic Games a intentat un proces.Apple a declarat ca a dat Epic Games un termen de 14 zile pentru a actualiza Fortnite astfel incat sa respecte regulile magazinului sai de aplicatii, avertizand ca in cz contrar va suspenda contul Epic Games. Apple a spus ca aceasta este o practica standard pentru toti dezvoltatorii.Suspendarea inseamna ca Epic Games nu mai poate trimite jocuri sau actualizari la jocuri, cum ar fi Fortnite, pentru publicare in magazinele de aplicatii iOS si Mac. In timp ce utilizatorii care au deja instalat jocul il pot juca in continuare, acetia nu vor mai primi actualizari.