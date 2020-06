Intrebata pe postul public ZDF despre o eventuala noua candidatura, Angela Merkel a raspuns: "Nu, chiar nu. Foarte ferm".Popularitatea Angelei Merkel, la putere din 2005, a alimentat speculatiile privind o noua candidatura anul viitor, chiar daca sefa guvernului federal a spus in mai multe randuri ca nu va mai candida.Lidera germana in varsta de 65 de ani este printre personalitatile politice preferate, datorita in special bunei gestionari de catre Germania a epidemiei de noul coronavirus.Detasat in fruntea sondajelor de opinie, partidul sau, formatiunea conservatoare CDU, urmeaza sa-si aleaga noul lider la sfarsitul anului, care ar trebui apoi sa devina candidat la postul de cancelar.Un rival infocat al Angelei Merkel, liberalul Friedrich Merz, este unul dintre candidati, ca si liderul moderat din Renania de Nord - Westfalia, Armin Laschet.Liderul guvernului regional din Bavaria si seful partidului conservator partener CSU, Markus Soder, apreciat si el pentru modul in care a gestionat pandemia de COVID-19, s-ar putea lansa si el in cursa pentru postul de cancelar. ...citeste mai departe despre " Angela Merkel exclude categoric o a cincea candidatura la postul de cancelar " pe Ziare.com