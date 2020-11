Franta a intrat vineri in a doua carantina, autoritatile incercand sa opreasca cresterea numarului de infectii. Masurile includ si inchiderea magazinelor neesentiale.Un purtator de cuvant al Amazon a spus ca grupul a acceptat sa opreasca campania de publicitate la radio, referitoare la vanzarile de Black Friday.Cu toate acestea, sambata a fost functionala o pagina cu titlul "Black Friday anticipat", pe site-ul francez al Amazon, cu produsele comercializate cu discount.Ministrul adjunct al Economiei, Pannier-Runchaer, a spus ca a cerut Amazon sa isi suspende campania. "Nu era potrivita intr-o perioada in care 200.000 de firme sunt obligate sa isi inchida portile", a declarat aceasta sambata, la postul de radio Europe 1.Ziua de cumparaturi cu discount Black Friday coincide de obicei cu vinerea in care are loc sarbatoarea de Thanksgiving in Statele Unite.Campania din Franta a Amazon urma sa aiba loc in perioada 26 octombrie-19 noiembrie.Retailerul online a fost nevoit sa inchida unele depozite din Franta in timpul primei carantine, din primavara, dupa un conflict cu sindicatele legat de masurile sanitare de prevenire a infectarii angajatilor cu noul coronavirus.Intrebata daca Amazon va putea sa organizeze o campanie pentru vanzarile de Black Friday in acest an, Pannier-Runacher a spus ca nu este inca clar."Este un subiect pe care va trebui sa il stabilim cu toti comerciantii", a spus aceasta.Restaurantele, cafenelele si magazinele care nu comercializeaza produse esentiale sunt obligate sa isi opreasca activitatile cel putin in urmatoarele doua saptamani.Restrictiile au provocat nemultumire in Franta, mai ales in cazul librariilor, politicienii din opozitie si personalitati din lumea literara cerand ca acestea sa ramana deschise. ...citeste mai departe despre " Amazon opreste campania de promovare pentru Black Friday din Franta. Ministru francez: "Nu era potrivita intr-o perioada in care 200.000 de firme sunt obligate sa isi inchida portile" " pe Ziare.com