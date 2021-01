In total 21 de angajati au fost testati pozitiv. Autoritatile sanitare germane fac in prezent analize de secventiere a genomului pentru a vedea daca acestia sunt infectati cu vreuna dintre mutatiile mai contagioase ale coronavirusului recent descoperite.La unitatea de productie a companiei Airbus din Hamburg lucreaza circa 12.000 de persoane, grupul aeronautic european fiind cel mai mare angajator din acest oras german.Din cauza reducerii comenzilor ca urmare a diminuarii traficului aerian in contextul pandemiei, Airbus a inregistrat o pierdere de circa doua miliarde de euro in primul semestru al anului trecut si a anuntat ca intentioneaza sa reduca circa 15.000 de posturi in intreaga lume, peste 11% din totalul angajatilor, dintre care mai mult de 5.000 in Germania Decizie radicala: Suedia isi inchide granita cu Norvegia , din cauza mutatiei britanice a noului coronavirusSuedia a anuntat duminica, 24 ianuarie, inchiderea temporara a frontierei cu Norvegia, din cauza mutatiei britanice a coronavirusului SARS-CoV-2, care a dus la instituirea unui lockdown in zona capitalei norvegiene Oslo, relateaza agentiile Reuters si EFE.Conform autoritatilor suedeze, sunt exceptati de la aplicarea acestei masuri, care va fi in vigoare pana in data de 14 februarie, lucratorii transfrontalieri, transportatorii si cei care calatoresc pentru motive familiale.CITESTE SI:Suedia prelungeste din nou restrictiile. Premier: "Situatia inca ramane grava"Germania, prima tara din UE care va incepe sa foloseasca tratamentul experimental cu anticorpi primit de Donald Trump pentru Covid-19 Franta cere europenilor, inclusiv romanilor, un test PCR negativ la intrarea in tara. Masura intra in vigoare duminica ...citeste mai departe despre " Alerta la fabrica Airbus din Hamburg, dupa ce a fost depistat un focar de Covid-19. Peste 500 de angajati au fost trimisi in carantina " pe Ziare.com