Alegeri SUA. OSCE critica "acuzatiile nefondate" ale presedintelui Trump privind alegerile

"Nimeni - niciun politician, niciun ales - nu ar trebui sa limiteze dreptul de vot al populatiei", a declarat parlamentarul german Michael Georg Link, coordonatorul observatorilor OSCE in Europa, responsabili cu monitorizarea acestui scrutin."Dupa o campanie atat de tensionata, asigurarea faptului ca fiecare vot este numarat este o obligatie fundamentala pentru toate departamentele guvernului", a adaugat el intr-un comunicat.Misiunea OSCE a concluzionat ca "alegerile din 3 noiembrie au fost eficient si bine gestionate, in pofida numeroaselor provocari cauzate de pandemia de COVID-19"."Campania electorala a fost caracterizata de diviziuni profunde care uneori au impiedicat dezbaterile politice si au inclus acuzatii nefondate de frauda", a adaugat sursa citata.In timp ce rezultatele scadeau in noaptea de marti spre miercuri, Donald Trump si-a revendicat prematur "marea victorie" in alegerile prezidentiale din SUA, acuzandu-i pe democrati ca au incercat sa-i fure victoria depunand voturi dupa inchiderea scrutinului."Aceste declaratii ale unui presedinte care candideaza pentru realegere submineaza increderea publicului in institutiile statului si au fost vazute de multi ca un risc crescut de violenta politica dupa alegeri", a adaugat organizatia intr-un raport preliminar.Cu cei 57 de membri ai sai, intre care Statele Unite, Rusia Turcia si toate tarile Europei, OSCE este unul dintre rarele forumuri de dialog intre Occident si fostele tari sovietice. Pe langa misiunile sale de monitorizare electorala, OSCE a avut o misiune in conflictul din Ucraina.