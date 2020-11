Alegeri SUA. Ce spun miliardarii din Silicon Valley despre victoria lui Biden si a Kamalei Harris

Jeff Bezos, CEO-ul Amazon , i-a felicitat pe cei doi intr-o postare pe Instagram, acesta afirmand ca victoria lor inseamna ca "unitatea, empatia si decenta nu sunt trasaturi ale unei era trecute", scrie Hotnews.ro.Bezos a avut o relatie turbulenta cu presedintele Donald Trump pe durata mandatului acestuia.Trump l-a atacat in mod repetat pe miliardarul american datorita faptului ca este proprietarul Washington Post, o publicatie considerata ostila de presedintele republican, din cauza taxelor platite de Amazon si relatiei companiei cu posta federala americana.View this post on Instagram Unity, empathy, and decency are not characteristics of a bygone era. Congratulations President-elect @JoeBiden and Vice President-elect @KamalaHarris. By voting in record numbers, the American people proved again that our democracy is strong. A post shared by Jeff Bezos (@jeffbezos) on Nov 7, 2020 at 12:37pm PSTFondatorul Microsoft Bill Gates , un critic vocal al gestionarii pandemiei de COVID-19 de catre administratia Trump, a declarat ca asteapta cu nerabdare sa "lucreze cu noua administratie si liderii ambelor tabere din Congres pentru a aduce sub control pandemia".Congratulations to President-Elect Biden and Vice President-Elect Harris. Thank you to the election officials and campaign workers who worked tirelessly to ensure a record number of Americans could cast a ballot and have it counted during such an challenging time for our country.- Bill Gates (@BillGates) November 7, 2020Presedintele Microsoft, Brad Smith, i-a felicitat pe Biden si Harris intr-o postare pe blogul companiei, facand apel la unitate in tara."Daca vrem sa mergem inainte ca natiune, trebuie sa construim noi punti si sa punem capat diviziunilor care ne separa", a declarat Smith.Sheryl Sandberg, seful de operatiuni al Facebook , si Priscilla Chan, sotia lui Mark Zuckerberg , au felicitat-o pe Kamala Harris pentru victoria sa istorica, aceasta fiind prima femeie de culoare aleasa pentru functia de vicepresedinte."Stim acum, dupa cateva zile lungi, ca Joe Biden va fi urmatorul nostru presedinte - si pentru prima data in 231 de ani, urmatorul nostr ...citeste mai departe despre " Alegeri SUA. Ce spun miliardarii din Silicon Valley despre victoria lui Biden si a Kamalei Harris " pe Ziare.com