Reuters/Ipsos efectueaza cu regularitate anchete de opinie in randul alegatorilor din sase state-cheie - Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Florida si Arizona - care pot juca un rol decisiv in alegeri.In Wisconsin, Joe Biden este creditat cu 53% din intentiile de vot, iar Donald Trump cu 44%, potrivit unui sondaj efectuat in perioada 20-26 octombrie.Democratul il devansa pe republican saptamana trecuta cu 51% la 43%.O treime dintre persoanele intervievate in sondaj au declarat ca au votat deja.In Pennsylvania, fostul vicepresedinte democrat este creditat cu 50% din intentiile de vot, iar presedintele republican in exercitiu cu 45%.Saptamana trecuta, scorul era de 49% la 45% in favoarea democratului, insa se afla in marja de eroare a anchetei.Peste 20% dintre persoanele intervievate au declarat ca au votat in Pennsylvania.Pe de alta parte, Donald Trump a participat luni la trei mitinguri de campanie in Pennsylvania, in timp ce Joe Biden a facut o vizita discreta."Daca castigam Pennsylvania, castigam meciul", a declarat Trump la al treilea miting de luni, la Martinsburg, preconizand o victorie in acest stat, in pofida faptului ca majoritatea sondajelor il crediteaza in urma rivalului sau.Joe Biden a venit la randul sau in Pennsylvania, unde s-a intalnit cu voluntari si a discutat cu jurnalisti.Candidatul democrat a declarat ca "nu este prea sigur", dar spera ca "cu gratia divina" sa obtina o victorie in statul sau natal.El l-a criticat pe Trump si mai ales felul in care miliardarul gestioneaza pandemia covid-19 in tara."Ceea ce trebuie sa retinem este ca Donald Trump este cel mai rau presedinte, cea mai rea persoana care sa ne ghideze in aceasta pandemie", a denuntat el.In pofida unui avans al lui Joe Biden in sondaje la nivel national, infruntarea se anunta mai stransa in mai multe state-cheie. ...citeste mai departe despre " Alegeri SUA: Biden isi pastreaza avansul in Wisconsin si Pennsylvania, arata un sondaj Reuters " pe Ziare.com