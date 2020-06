Alegeri prezidentiale in Polonia - europenism vs suveranism

Principalul candidat de opozitie este primarul liberal al Varsoviei, Rafal Trzaskowski, intrat pe ultima suta de metri in locul lui Malgorzata Kidawa-Blonska, de la Platforma Civica. Programate initial in luna mai, planul era, in contextul epidemiei de Covid-19, ca procesul electoral sa se desfasoare preponderent prin intermediul postei, starnind temeri legate de corectitudinea alegerilor. Ulterior, alegerile au fost reprogramate datorita scaderii numarului de noi cazuri de infectii.Andrzey Duda a fost considerat unul dintre cei mai populari presedinti ai Poloniei post-comuniste, cel putin potrivit sondajelor din ultimii ani. Creditat in prezent cu doar 30% de voturi pentru primul tur, candidatul PiS a pierdut puncte electorale importante de la inceputul epidemiei, aflandu-se pe un trend descendent. Desi guvernul PiS a reusit sa controleze cu relativ succes epidemia, doua erori majore de decizii politice au slabit bazinul electoral al PiS si al candidatului Andrzey Duda. Prima a fost o manevra nereusita de a interzice total avorturile in Polonia , o tara cu o legislatie deja restrictiva pe acest subiect, iar a doua, o propunere privind reglementarile de concediere a angajatilor, care a afectat segmentele sociale traditional votante ale PiS.Partidul PiS se afla la guvernare de doua mandate, succesul sau fiind explicat printr-o serie de politici sociale generoase, dintre care cel mai cunoscut e "500 plus", o masura care ofera familiilor 500 de zloti (125 $) pentru fiecare al doilea copil si familiilor nevoiase cu un singur copil. Politicile sociale centrate pe familie sunt dublate de retorica "valorilor familiei" ca tema majora de campanie, o strategie pe care PiS a folosit-o cu succes si in trecut. O declaratie a lui Andrzey Duda a facut inconjurul presei globale - "interdictia propagarii ideologiei LGBT in institutiile publice", insa nu e prima data cand afirmatiile contondente ale PiS intra in sub reflectorul mass mediei. Alti membri ai PiS, mai putin semnificativi, au continuat campania impotriva comunitatii ...citeste mai departe despre " Alegeri prezidentiale in Polonia - europenism vs suveranism " pe Ziare.com