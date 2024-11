Americanii sunt in alerta: Al Qaida ar pregati atentate in preziua alegerilor prezidentiale

Al Qaida ar pregati atentate in Statele Unite ale Americii saptamana viitoare, chiar in ziua dinaintea alegerilor prezidentiale.

Vizate ar fi statele New York, Texas si Virginia, potrivit unor surse citate de CBS News.

FBI nu confirma direct amenintarea, dar un oficial a declarat pentru sursa citata ca "echipele antitero si de securitate trebuie sa ramana vigilente pentru a apara Statele Unite ale Americii de atacuri".

