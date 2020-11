"Donatorii au promis peste trei miliarde de dolari pentru primul an din planul pe patru ani" din 2021 pana in 2024, "cu angajamente anuale care ar trebui sa ramana la acelasi nivel an dupa an, ceea ce ar trebui sa insemne 12 miliarde de dolari pe patru ani", a declarat Ville Skinnari.Suma este mai mica decat cea de 15 miliarde de dolari care a fost promisa la precedenta conferinta internationala a donatorilor pentru Afganistan din 2016.Ministrul de externe afgan Mohammad Haneef Atmar a salutat noul nivel de angajament, in contextul in care tarile se confrunta cu criza provocata de pandemia de COVID-19. "Asta reprezinta o enorma generozitate", a spus Atmar.Zeci de tari, institutii internationale si UE si-au combinat eforturile pentru a oferi un ajutor de miliarde de dolari la conferinta de la Geneva. Dar multe dintre acestea, inclusiv SUA si Germania , au impus conditii stricte privind finantarea viitoare, unele limitandu-se doar la angajamente pentru anul viitor, noteaza Reuters."Suntem incantati sa angajam astazi 300 de milioane de dolari, alti 300 de milioane de dolari fiind disponibili pe masura ce evaluam progresele din procesul de pace", a declarat subsecretarul american de stat pentru afaceri politice David Hale intr-un mesaj video adresat conferintei.SUA au contribuit cu circa 800 de milioane de dolari pe an in ajutor civil in ultimii ani.Un alt donator de top, Germania, a promis 430 de milioane de euro in 2021 si a semnalat ca ar putea sa continue sa contribuie pana in 2024, dar a subliniat ca sunt necesare progrese in directia incheierii razboiului de aproape 20 de ani, noteaza Reuters. ...citeste mai departe despre " Ajutor urias pentru Afganistan. Tara va primi pana la 12 miliarde de dolari pana in 2024 " pe Ziare.com