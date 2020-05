Aparatele au masti sanitare, manusi, servetele umede, dar si gel dezinfectant, relateaza CNN.Purtatoarea de cuvant a aeroportului, Christine Crews, spune ca in aceste momente oamenii invata "noi obiceiuri", asa ca nu ar fi iesit din comun ca un pasager sa uite sa isi cumpere un gel dezinfectant, de exemplu."Intreaga lume isi schimba acum obiceiurile si comportamentul. Nu e greu de crezut ca cineva sa ajunga in aeroport si sa isi dea seama ca nu are toate echipamentele de protectie la el, necesare pentru imbarcarea in aeronava", a declarat Crews.In aeroport au fost instalate trei astfel de automate."Cred ca suntem primii care au luat o astfel de masura", a mai afirmat purtatoarea de cuvant.In interiorul aparatelor se gasesc mai multe feluri de gel antibacterian, servetele umede cu alcool, un pachet de patru manusi de unica folosinta (doua perechi) si mai multe tipuri de masti sanitare.Pretul unui gel dezinfectant variaza intre 4,25 si 6,50 de dolari; un pachet cu 10 servetele umede cu alcool costa 5,25 de dolari, iar pachetul cu manusi este 4,50 de dolari.De asemenea, mai sunt puse in vanzare masti reutilizabile din bumbac (atat pentru adulti, cat si pentru copii), la pretul de 14,50 dolari, dar si masti de unica folosinta KN95, pentru care calatorii trebuie sa scoata din buzunar 8,25 dolari.A new option to help protect yourself and others while traveling. LAS was the first airport to install PPE vending machines from which travelers can purchase items like gloves and hand sanitizer. These machines can be found in T1 ticketing and near the T3 TSA checkpoint. pic.twitter.com/1suaVel412- McCarran Airport (@LASairport) May 14, 2020A.D. ...citeste mai departe despre " Aeroportul care a instalat automate de unde poti cumpara masti, manusi si dezinfectant " pe Ziare.com