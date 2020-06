Administratia Trump pregateste un program de investitii de 1.000 de miliarde de dolari pentru infrastructura

Versiunea preliminara a planului Departamentului Transporturilor aloca majoritatea fondurilor unor proiecte cum ar fi drumuri si poduri, dar un sfert din bani vor fi pentru infrastructura 5G si internet roadmand in mediul rural, au declarat doua surse.Casa Alba, care a mai facut astfel de propuneri in ultimii ani, intentioneaza sa prezinte programul in luna iulie, a spus una dintre surse.Informatiile despre noile masuri de stimulare, prezentate prima oara de Bloomberg, au dus la cresterea actiunilor tranzactionate pe Wall Street.Presedintele Donald Trump , care este republican, candideaza pentru realegerea sa, in noiembrie. Trump doreste sa stimuleze economia pentru a-si imbunatati sansele, dupa criticile primite din cauza modului in care a gestionat pandemia de coronavirus si reactia sa la protestele nationale declansate de moartea unui barbat afro-american in custodia politiei din Minneapolis.Propunerea administratiei Trump ar extinde o lege care autorizeaza finantarea constructiei de drumuri si a altor mijloace de transport terestru, cunoscuta ca legea FAST. Aceasta lege prevede alocarea unor fonduri de 305 miliarde de dolari pe parcursul a cinci ani, perioada care expira pe 30 septembrie.Casa Alba va propune probabil prelungirea legii cu 10 ani, cea mai lunga perioada din istorie, iar proiectul va fi prezentat cel mai devreme saptamana viitoare, au spus sursele.Casa Alba nu este asteptata sa dezvaluie cum intentioneaza sa plateasca pentru noua majorare a investitiilor in infrastructura. Administratia a cerut in repetate randuri cel putin 1.000 de miliarde de dolari pentru cheltuieli totale in infrastructura, pe parcursul a 10 aani, in conformitate cu promisiunea facuta de Trump in campania din 2016.Republicanii, inclusiv liderul majoritatii din Senat, Mitch McConnell, si-au exprimat rezervele fata de un proiect de cheltuieli masive in infrastructura si noi ingrijorari fata de datorii, mai ales in contextul costului urias al reactiei fata de pandemie.Democratii din Comisia pentru Infrastructura si Transporturi din Camera Reprezentantilor vor dezbate un proiect in domeniul transporturilor de 494 de miliarde de dolari, pe terme ...citeste mai departe despre " Administratia Trump pregateste un program de investitii de 1.000 de miliarde de dolari pentru infrastructura " pe Ziare.com